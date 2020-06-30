MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Demiratar sevgilisi Mehmet Ali Çebi ile evlendi! Selim Demiratar kimdir?

Selin Demiratar sevgilisi Mehmet Ali Çebi ile evlendi! Selim Demiratar kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 02:50 | Son Güncelleme

Oyuncu Selin Demiratar sürpriz evlilik haberiyle magazin gündemine geldi. Selin Demiratar, bir süredir sevgili olduğu iş adamı Mehmet Ali Çebi ile evlendi.

Selin Demiratar sevgilisi Mehmet Ali Çebi ile evlendi! Selim Demiratar kimdir?

Oyuncu Selin Demiratar, uzun süredir birlikte olduğu Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile aşk yaşıyordu. Selin Demiratar ile iş insanı sevgilisi Mehmet Ali Çebi'nin sessiz sedasız evlendikleri ortaya çıktı.

selin44

Çiftin nikâhı Beykoz'da, iki aileden katılan kısıtlı sayıdaki davetli önünde kıyıldı.

selin2
Mehmet Ali Çebi, Trabzonlu iş insanı ve Mak-Yol İnşaat'ın sahibi olan Adnan Çebi'nin kardeşi. Çebi'nin daha önce yaptığı iki evlilikten iki çocuğu var.

SELİN DEMİRATAR KİMDİR?

Selin Demiratar, 20 Mart 1983, Erzincan doğumlu Türk oyuncudur. Babasının mesleği nedeniyle pek çok şehirde yaşamak zorunda kaldı. 16 yaşında oyunculuk serüvenine Koçum Benim dizisiyle başladı. Kısa bir süre içerisinde yeteneği fark edilen oyuncu, üniversite hayatını Mimar Sinan Üniversitesi’nde tamamladı. 1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve Dünya üçüncüsü oldu.

selin

SELİN DEMİRATAR'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2000 – Bana Babamı Anlat
2001 – 90-60-90 (Burcu)
2002 – Abdülhamit Düşerken (Ayşe Sultan) / Sinema Filmi
2002 – Koçum Benim (Eylül) 2003 – Lise Defteri (Güney Doğru)
2004 – Sular Durulmuyor (Gülçin)
2005/2006 – Acı Hayat (Nermin Yıldız)
2005 – Şaşkın (Pelin) / Sinema Filmi
2007 – O Kadın (Yeşim) / Sinema Filmi
2008/2010 – Adanalı (İdil)
2008 – Dur Yolcu (Ayşe)
2008 – Gazi (Tuna)
2011 – Türkan (Çiçek) / Sinema Filmi
2012/2013 – Huzur Sokağı (Feyza)
2013 – Patlak Sokaklar – Gerzomat (Dedektif Jennifer) / Sinema Filmi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Doğum gününde unutulmadıTrafik kazasında hayatını kaybetmişti! Doğum gününde unutulmadı
Hakan Muhafız yeni sezon ne zaman başlıyor?Hakan Muhafız yeni sezon ne zaman başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

Kadın iç çamaşırı ve etek giydirilip videosu paylaşılmıştı! Dikkat çeken sözler

Kadın iç çamaşırı ve etek giydirilip videosu paylaşılmıştı! Dikkat çeken sözler

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

29 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

29 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

TRT Spor spikeri maç yorumu sırasında 'gizli reklam' yaptı! Dalga konusu oldu

TRT Spor spikeri maç yorumu sırasında 'gizli reklam' yaptı! Dalga konusu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş LGBTİ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş LGBTİ açıklaması

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Akarsu kimdir? Trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu 41. doğum gününde anıldı!

Trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Doğum gününde unutulmadı

Survivor Nisa'dan Cemal Can için olay itiraflar: İyi anlaştığımı sanmıştım

Survivor Nisa'dan Cemal Can için olay itiraflar: İyi anlaştığımı sanmıştım

Survivor'da Sercan ve Nisa ile ilgili ses kaydı yayınlandı! Survivor Nisa'dan Gizem'e Sercan itirafı: Sevgilim var, onunla evlenmek istiyorum

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı: Survivor'daki en kritik eleme! İşte Survivor'da eleme adayları

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Survivor Gizem kimdir? Gizem Birdan Survivor'da Nisa ve Sercan'ın ses kaydı ile yeniden gündem oldu! Gizem Survivor'dan ne zaman elendi? İşte Gizem Birdan'ın hayat hikayesi

Survivor Gizem, Nisa ve Sercan olayıyla yeniden gündem oldu!

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sercan Yıldırım bir ilke imza attı! İşte Survivor'da 3. bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı

Survivor'da bir ilke imza attı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.