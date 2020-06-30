Selin Demiratar sevgilisi Mehmet Ali Çebi ile evlendi! Selim Demiratar kimdir?

Oyuncu Selin Demiratar, uzun süredir birlikte olduğu Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile aşk yaşıyordu. Selin Demiratar ile iş insanı sevgilisi Mehmet Ali Çebi'nin sessiz sedasız evlendikleri ortaya çıktı.

Çiftin nikâhı Beykoz'da, iki aileden katılan kısıtlı sayıdaki davetli önünde kıyıldı.



Mehmet Ali Çebi, Trabzonlu iş insanı ve Mak-Yol İnşaat'ın sahibi olan Adnan Çebi'nin kardeşi. Çebi'nin daha önce yaptığı iki evlilikten iki çocuğu var.

SELİN DEMİRATAR KİMDİR?

Selin Demiratar, 20 Mart 1983, Erzincan doğumlu Türk oyuncudur. Babasının mesleği nedeniyle pek çok şehirde yaşamak zorunda kaldı. 16 yaşında oyunculuk serüvenine Koçum Benim dizisiyle başladı. Kısa bir süre içerisinde yeteneği fark edilen oyuncu, üniversite hayatını Mimar Sinan Üniversitesi’nde tamamladı. 1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve Dünya üçüncüsü oldu.

SELİN DEMİRATAR'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2000 – Bana Babamı Anlat

2001 – 90-60-90 (Burcu)

2002 – Abdülhamit Düşerken (Ayşe Sultan) / Sinema Filmi

2002 – Koçum Benim (Eylül) 2003 – Lise Defteri (Güney Doğru)

2004 – Sular Durulmuyor (Gülçin)

2005/2006 – Acı Hayat (Nermin Yıldız)

2005 – Şaşkın (Pelin) / Sinema Filmi

2007 – O Kadın (Yeşim) / Sinema Filmi

2008/2010 – Adanalı (İdil)

2008 – Dur Yolcu (Ayşe)

2008 – Gazi (Tuna)

2011 – Türkan (Çiçek) / Sinema Filmi

2012/2013 – Huzur Sokağı (Feyza)

2013 – Patlak Sokaklar – Gerzomat (Dedektif Jennifer) / Sinema Filmi

