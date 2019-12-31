HABER
  4. Selin gözyaşları ile son yolculuğunu uğurlandı

Selin gözyaşları ile son yolculuğunu uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:58 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde arkadaşının boş zannettiği silahla vurularak ölen Selin Kartal’ın cenazesi Burhaniye ilçesinde gözyaşları ile toprağa verildi.Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrasında yakınlarına teslim edilen Selin Kartal’ın cenazesi, Burhaniye’deki evinin önüne getirildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde arkadaşının boş zannettiği silahla vurularak ölen Selin Kartal’ın cenazesi Burhaniye ilçesinde gözyaşları ile toprağa verildi.
Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrasında yakınlarına teslim edilen Selin Kartal’ın cenazesi, Burhaniye’deki evinin önüne getirildi. Cenaze buradan Bahçelievler Camii’ne getirildi. Camide baba Atilla Kartal yakınlarının yardımıyla ayakta güçlükle durabilirken, anne Serap Kartal ise rahatsızlandığı için kızının cenazesine katılamadı. Selin Kartal’ın cenazesi kılınan öğle namazının ardından Geriş Mezarlığı’na defnedildi.

PARTNER Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu
Polis köpekleri Taksim'de yılbaşı devriyesine başladıPolis köpekleri Taksim'de yılbaşı devriyesine başladı
Aileler direniyor, evlat nöbetinde sayı artıyorAileler direniyor, evlat nöbetinde sayı artıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Ankara'da korkunç olay!

Ankara'da korkunç olay!

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Hadise’den seksi 'leopar' paylaşımı

Hadise’den seksi 'leopar' paylaşımı

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi hazineye devredildi

2019 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi hazineye devredildi

Güvercin yakalamak isteyen çocuk 4. kattaki terastan düştü

Güvercin yakalamak isteyen çocuk 4. kattan düştü

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 IŞİD'li yakalandı! Cep telefonlarından çıkan görüntüler şoke etti

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 6 kişi daha gözaltına alındı

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 6 kişi daha gözaltına alındı

Yılbaşına saatler kaldı! Taksim'e akın ettiler

Yılbaşına saatler kala Taksim'de son durum

Deniz taksiler Fadıl Akgündüz'e devredilmişti! Çürümeye terk edildiler

'Jet Fadıl'a devredilmişti! Kaderlerine terk edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.