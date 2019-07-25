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Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 17:15 | Son Güncelleme

Selin vurduğu Düzce’nin Akçakoca ilçesinde plajlarda bir yandan selin sürüklediği ağaç ve çöpler temizlenirken, diğer yandan ise vatandaşlar denizde güneşin tadını çıkarttı.

Selin vurduğu Düzce’nin Akçakoca ilçesinde plajlarda bir yandan selin sürüklediği ağaç ve çöpler temizlenirken, diğer yandan ise vatandaşlar denizde güneşin tadını çıkarttı. Tatilcilerin yavaş yavaş doldurmaya başladığı plajlar havadan görüntülendi.

Düzce’de geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış sonrasında selin vurduğu Akçakoca ilçesinde hayat normale dönüyor. Selin derelerden sürüklediği çamur, çöp ve odun parçaları denizin kahve renge bürünmesine neden olurken, yetkililer bir süre boyunca denize girilmesinin tehlikeli olduğu uyarısında bulundu. Denizlerdeki çöp ve odun parçaları dalgalar ile sahillere vurdu. Ekipler, sahil ve plajlarda temizlik çalışması başlattı. Vatandaşlar ise sıcağın tadını çıkartmak için temizlenen plajları yavaş yavaş doldurmaya başladı. Ekipler plajın bir kısmında temizlik çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar plajın diğer tarafında denize girdi. Selin izlerinin silindiği Akçakoca ilçesindeki plaj havadan görüntülendi.

“Hayat yavaş yavaş normale dönüyor”
Düzce’de hayatın yavaş normale döndüğünü söyleyen Esin Kurt isimli vatandaş, güneşin tadını çıkartmak için plaja geldiklerini belirterek, “Sel nedeni ile fındık bahçeleri gitti, hayvanlar telef oldu, insanlar öldü. Denizin içerisinde hala 18 tane çıkartılamayan otomobil var. Gördüğünüz gibi dağlardan gelen çamurlu su denize akıyor. Yılanlar dahi ormandan geldi. Denizden elimizle alarak doğaya saldık. Hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Denize giriyoruz, voleybol turnuvalarına tekrar başlayacağız. Gelmek isteyenler artık gelebilirler. Geçti hepsi, artık tertemiz. Mavi bayraklı plajlar var burada” dedi.

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı
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