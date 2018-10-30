Selin Şekerci ile Caner Cindoruk barıştı mı?

Selin Şekerci, 9 Ağustos'ta sevgilisiyle tatilde çekildiği fotoğrafı sayfasında yayınladı.

Fotoğraflar ortaya çıkardı... Barıştılar mı?

1 / 7 19 Ağustos'ta ise bu kareyi “George Clooney Bey ne yapıyorsunuz?” notuyla paylaştı.

2 / 7 Çok geçmeden Caner Cindoruk da sevgilisiyle yer aldığı kareyi Instagram'a koydu.

3 / 7 Son zamanlarda bir arada görüntülenmeyen çiftten Caner Cindoruk, Selin Şekerci’nin başrolünü üstlendiği ‘Sevgili Komşum’un galasına katılmayınca ayrılık ortaya çıktı. Çok geçmeden ikili fo-toğrafları silip, birbirlerini takipten çıkardı.

4 / 7 Önceki gün Necip Memilli’nin story’sinde paylaştığı fotoğraflar ‘aşk yeniden mi başladı’ dedirtti.

5 / 7 Memilli, önce Selin Şekerci’nin fotoğrafını “Şu güzelliğin altındaki masumluğu da altındaki cada-lozluğu da altındaki şirretliği seviyorum” notu ile paylaştı.

6 / 7 Dakikalar sonra yakın dostu Caner Cindoruk’un fotoğrafını yayınlayıp altına şu notu düştü: “Kendisi canım ciğerim olur, beni çok seviyor… Dayanamıyor bana!”