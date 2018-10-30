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Selin Şekerci ile Caner Cindoruk barıştı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.10.2018 09:54 | Son Güncelleme

Oyuncu Selin Şekerci, bir süredir kendisinden 9 yaş büyük meslektaşı Caner Cindoruk ile aşk yaşıyordu. İlk kez temmuz ayında birlikte gittikleri AVM'de görüntülenen ikili Instagram'da paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını ilan etmişlerdi.

Selin Şekerci, 9 Ağustos'ta sevgilisiyle tatilde çekildiği fotoğrafı sayfasında yayınladı.

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Fotoğraflar ortaya çıkardı... Barıştılar mı?

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19 Ağustos'ta ise bu kareyi “George Clooney Bey ne yapıyorsunuz?” notuyla paylaştı.
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Çok geçmeden Caner Cindoruk da sevgilisiyle yer aldığı kareyi Instagram'a koydu.
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Son zamanlarda bir arada görüntülenmeyen çiftten Caner Cindoruk, Selin Şekerci’nin başrolünü üstlendiği ‘Sevgili Komşum’un galasına katılmayınca ayrılık ortaya çıktı. Çok geçmeden ikili fo-toğrafları silip, birbirlerini takipten çıkardı.
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Önceki gün Necip Memilli’nin story’sinde paylaştığı fotoğraflar ‘aşk yeniden mi başladı’ dedirtti.
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Memilli, önce Selin Şekerci’nin fotoğrafını “Şu güzelliğin altındaki masumluğu da altındaki cada-lozluğu da altındaki şirretliği seviyorum” notu ile paylaştı.
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Dakikalar sonra yakın dostu Caner Cindoruk’un fotoğrafını yayınlayıp altına şu notu düştü: “Kendisi canım ciğerim olur, beni çok seviyor… Dayanamıyor bana!”
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