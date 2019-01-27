Selin Şekerci, Kızım dizisinden ayrıldı

TV8 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı Kızım dizisinde şaşırtan bir ayrılık yaşandı.

Geçtiğimiz sene Kızım dizinin kadrosuna dahil olan oyuncu Selin Şekerci, sosyal medya hesabı Instagram'dan diziye veda ettiğini duyurdu.

Set ekibiyle fotoğraf paylaşan oyuncu, "Kızım bana acayip kapılar açtı, bakış açıları kazandırdı" diyerek veda etti.

Genç oyuncu Instagram hesabından set ekibiyle çekilen fotoğrafını şu notla paylaştı: "Birçok hikayeye bir çok karakter dokunmak. Mesleğin en güzel tarafı bu galiba. Kızım bana çok acayip kapılar açtı, bakış açıları kazandırdı. Her anlamda iyisiyle kötüsüyle anne oldum ben hem de Beren Gökyıldız gibi dünyanın en güzel çocuğuna. Çok güzel bir ekiple çalıştım hepsini çok sevdim tek tek.

"ANNELİĞİN KUTSAL OLDUĞUNU İLİKLERİME KADAR HİSSETTİM"

Medyapım ile çalışmak, Fatih Aksoy'un kanatları altında olmak tüm oyuncuların başına gelmesini dilediğim bir deneyim. Hepinize koca bir tecrübe borçluyum iyi ki tanıştık. İyi ki anne oldum Asu ile beraber 'anne'liğin ne kutsal bir şey olduğunu tekrardan iliklerime kadar hissettim. Hoş çakalın.

