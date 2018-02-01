Selin Şekerci, 'Siyah Beyaz Aşk'a veda mı ediyor?

Selin Şekerci, geçtiğimiz ay başrollerini İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay’ın paylaştığı Kanal D’nin 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinin kadrosuna katılmıştı.

Şekerci, başrolünü oynadığı ve geçen yıl 17 bölüm süren 'Çoban Yıldızı' dizisinin ardından 'Siyah Beyaz Aşk'la ekrana dönüş yapmıştı. Dizinin kadrosuna Macit Koper’le beraber 13. bölüm itibariyle dahil olan oyuncu, Ayhan Dağıstan karakterine hayat veriyordu. Silah kullanan, gözüpek bir kadın rolüyle seyirci karşısına çıkan Şekerci’nin 'Siyah Beyaz Aşk'la sezon sonuna kadar anlaştığı konuşuluyordu.

Ancak Selin Şekerci’nin Erkan Birgören ile Banu Tekcan’ın kaleme aldığı diziden ayrılacağı öne sürüldü.

İddiaya göre dizinin yazarları Şekerci’nin karakterini hikâyede istedikleri gibi açamadı. Bu yüzden de ünlü oyuncunun yeni dizisine erken veda etmesi gündeme geldi. Selin Şekerci’nin geçen yıllarda 'Rengarenk' dizisinde beraber oynadığı sevgilisi Kaan Taşaner de şu günlerde TRT 1’in dev bütçeli 'Mehmetçik Kut’ül Amare' projesinde rol alıyor. (Medyatava)

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