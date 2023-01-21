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Selin Şekerci sütyensiz pozuyla sınırları zorladı! 'Tanrı kadını yarattı'

21.01.2023 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevda Mecburi İstikamet filminin Azerbaycan galasına katılan güzel oyuncu Selin Şekerci, derin göğüs dekolteli pozlarıyla akılları baştan aldı.

Selin Şekerci sütyensiz pozuyla sınırları zorladı! 'Tanrı kadını yarattı'

Seçluk Yöntem ve Kubilay Aka ile kamera karşısına geçtiği Sevda Mecburi İstikamet filmiyle beyaz perdeye geri dönen Selin Şekerci, filmin Bakü galasına cesaretiyle damga vurdu.

Gala stilini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, sütyensiz tarzıyla nefes kesti.

Selin Şekerci sütyensiz pozlarıyla Bakü'yü salladı! 'Tanrı kadını yarattı'

Selin Şekerci'ye 'Tanrı kadını yarattı' ve 'Harika bir detaysın' gibi yorumlar yapıldı.

Selin Şekerci sütyensiz pozlarıyla Bakü'yü salladı! 'Tanrı kadını yarattı'

Şekerci'nin cesur paylaşımını Merve Dizdar, Hazal Kaya ve Furkan Andıç gibi isimler de beğendi.

Selin Şekerci sütyensiz pozlarıyla Bakü'yü salladı! 'Tanrı kadını yarattı'

Siyahlara bürünen Selin Şekerci'nin göğsünün altındaki dövme dikkatlerden kaçmadı.

Selin Şekerci sütyensiz pozlarıyla Bakü'yü salladı! 'Tanrı kadını yarattı'

Selin Şekerci, Sevda Mecburi İstikamet filminin İstanbul galasında da cesaretini konuşturmuştu.

Selin Şekerci sütyensiz pozlarıyla Bakü'yü salladı! 'Tanrı kadını yarattı'

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Selin Şekerci Oyuncu stil

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