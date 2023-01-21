Selin Şekerci sütyensiz pozuyla sınırları zorladı! 'Tanrı kadını yarattı'

Seçluk Yöntem ve Kubilay Aka ile kamera karşısına geçtiği Sevda Mecburi İstikamet filmiyle beyaz perdeye geri dönen Selin Şekerci, filmin Bakü galasına cesaretiyle damga vurdu.

Gala stilini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, sütyensiz tarzıyla nefes kesti.

Selin Şekerci'ye 'Tanrı kadını yarattı' ve 'Harika bir detaysın' gibi yorumlar yapıldı.

Şekerci'nin cesur paylaşımını Merve Dizdar, Hazal Kaya ve Furkan Andıç gibi isimler de beğendi.

Siyahlara bürünen Selin Şekerci'nin göğsünün altındaki dövme dikkatlerden kaçmadı.

Selin Şekerci, Sevda Mecburi İstikamet filminin İstanbul galasında da cesaretini konuşturmuştu.





