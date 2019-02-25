HABER

Selin, sevgilisiyle yakalanınca akrabaları tarafından öldürülmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 19:08 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz ilçesinde ailesinin evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan Selin Çulha'nın (25), akrabaları tarafından evinde sevgilisi A.S.

Selin, sevgilisiyle yakalanınca akrabaları tarafından öldürülmüş

Ufuk AKTUĞ/ARSUZ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde ailesinin evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan Selin Çulha'nın (25), akrabaları tarafından evinde sevgilisi A.S. (42) ile yakalanınca vurulduğu belirlendi. Akrabalarının feci şekilde dövdüğü A.S.'nın ise ağır yaralı olarak evden kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde eşinden ayrı, ailesiyle yaşayan 3 çocuk annesi Selin Çulha, 22 Şubat'ta evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Çulha, Madenli Mahallesi'nde toprağa verildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında Selin Çulha'nın yakınlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
ERKEK ARKADAŞI ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ
Öte yandan polis, Çulha'nın öldürüldüğü gün Arsuz sahilinde ağır yaralı halde A.S.'yi buldu. Çiftçilik yapan A.S., İskenderun Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay ile ilgili yapılan incelemeler sırasında darbedilen A.S.'nin, öldürülen Selin Çulha ile ilişkisi olduğu belirlendi. Ayrıca olay günü A.S.'nin, Çulha'nın evinde olduğu ve kadının akrabaları tarafından yakalandığı anlaşıldı. Çulha'nın akrabalarının A.S.'yi döverek ağır yaraladığı ve A.S.'nin evden kaçtığı, Selin Çulha'nın ise tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 2'si Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılırken, tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mithat Çulha ve Zeki Çulha tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Selin, sevgilisiyle yakalanınca akrabaları tarafından öldürülmüşSelin, sevgilisiyle yakalanınca akrabaları tarafından öldürülmüşSelin, sevgilisiyle yakalanınca akrabaları tarafından öldürülmüş

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandıRuhsatsız tabanca ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Kışlada tel örgü ve demir hırsızlığına 2 tutuklamaKışlada tel örgü ve demir hırsızlığına 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: İlki Yozgat'ta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: İlki Yozgat'ta...

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.