HABER

Selin sürüklediği çocuğu kurtaran adam o anları anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

Elazığ’da şiddetli yağış sonrası oluşan selde sürüklenen çocuğu kurtaran manav Mehmet Eriş, o anları anlattı.Hiç tereddüt etmeden suya girdiğini kızı kurtardığını aktaran Eriş, ardından anne ve diğer çocuklara da yardım ettiğini aktardı.Elazığ’da önceki gün öğleden sonra yaşanan şiddetli yağış sonrası birçok yerde sel ve su taşkını oluştu.

Elazığ’da şiddetli yağış sonrası oluşan selde sürüklenen çocuğu kurtaran manav Mehmet Eriş, o anları anlattı.Hiç tereddüt etmeden suya girdiğini kızı kurtardığını aktaran Eriş, ardından anne ve diğer çocuklara da yardım ettiğini aktardı.
Elazığ’da önceki gün öğleden sonra yaşanan şiddetli yağış sonrası birçok yerde sel ve su taşkını oluştu. Merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Bahaddin Öğel Caddesi de sular altında kaldı. Bu sırada kucağındaki ve yanındaki 3 çocuğu ile bir anne karşıya geçmek istedi. 12-13 yaşlarındaki çocuk sudan geçmek isterken düştü. Düşen çocuğu sel suları bir süre sürükledi. O sırada karşıda manav dükkanında bulunan 6 çocuk babası Mehmet Eriş, (52), suya girerek çocuğu kurtardı. Daha sonra geri dönen Eriş, karşıda mahsur kalan anne ve diğer çocuklarını da kurtararak karşıya geçirdi.
Yağmurun önce ufak ufak yağdığını ve sonrasında şiddetlendiğini belirten Eriş, “Ardından daha da şiddetlendi ve fırtına çıktı. Baktım karşından bir teyze, 2 kız ve 1 erkek çocuk geldi. Önce durdular. 13 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. Suya girdi. Hatta ben gelme diye bağırdım. Ama kız suya girdi. Suya girince su aldı götürdü. Üzerimde ceket ve telefon vardı. Ceketimi attım ve fırladım. Terlik ayağımda suya girdim ama su beni de götürüyor. Kızı direğin orada yakaladım. Yağmur o kadar yağmış ki su acayip geliyordu. Tuttum kızı çıkardım ve omzuma attım. Aldım kızı kıyıya getirdim. Annesi ve çocuklar ağlıyor. Ağabey gel bizi kurtar dediler” dedi.

“Deniz olsa denize de girerdim”
Anne ve diğer çocuklarını kurtarmak için bir daha gittiğini aktaran Eriş, “Tekrar gittim. O ufak kızı da attım sırtıma ama su beni de götürüyor. 2,3 yerde diz üstü çöktüm. Çocuklar ağlıyor. Neyse onu da getirdim ve anne ile ufak çocuğa tekrar döndüm. Dedim ben bu çocuğu yine sırtıma alıyım sende bana tutun dedim. Teyzede bana tutundu geldik orta yerde bayağı zorlandık. Tam kaldırıma gelir gelmez kendimi taşa attım ve tutundum. Neyse çıktık ve Rabbim esirgedi. Hiçbirini tanıyorum. Şimdi görsem tanımam. Ha onun ha benim ne fark eder ki, o an bir başkaydı. O an ne olursa olsun ateş olsa yine girerdim. Yüzme bilmediğim halde deniz olsa denize de girerdim. Kesin girerdim, hiç affetmezdim” diye konuştu.

Selin sürüklediği çocuğu kurtaran adam o anları anlattı

Selin sürüklediği çocuğu kurtaran adam o anları anlattı

Selin sürüklediği çocuğu kurtaran adam o anları anlattı

Selin sürüklediği çocuğu kurtaran adam o anları anlattı

Selin sürüklediği çocuğu kurtaran adam o anları anlattı

Selin sürüklediği çocuğu kurtaran adam o anları anlattı

Selin sürüklediği çocuğu kurtaran adam o anları anlattı

Selin sürüklediği çocuğu kurtaran adam o anları anlattı

Selin sürüklediği çocuğu kurtaran adam o anları anlattı

Selin sürüklediği çocuğu kurtaran adam o anları anlattı

Selin sürüklediği çocuğu kurtaran adam o anları anlattı

Selin sürüklediği çocuğu kurtaran adam o anları anlattı

Selin sürüklediği çocuğu kurtaran adam o anları anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Feci kaza: 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 yaralı

Feci kaza: 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 yaralı

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.