Selin vurduğu Bandırma’da metrekareye 130 kilogram yağış düştü

Bandırma'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yeniden etkili oldu. Şiddetini artıran artıran sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sık sık çakan şimşekler ve gök gürültüsü sonrası kentin bir bölümünde elektrik kesintileri yaşandı. Sular rögar kapaklarından taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Esnaf taşan suların işyerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı, trafikte de aksamalar oldu. Özellikle İnönü, Cumhuriyet ve Nato caddelerinde trafik durma noktasına geldi. İlçede şiddetli sağanak akşam da etkili olduğu ve birçok bölgede yağmur suları sele dönüştü.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında kriz merkezi kuruldu. Vali Yazıcı beraberinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile selde zarar gören esnafı ziyaret etti, selde en büyük hasarın meydana geldiği Cumhuriyet Meydanı, Şehit Süleyman Bey ve Kaşif Acar Caddelerinde inceleme bulundu.