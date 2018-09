Selin vurduğu Bandırma’da metrekareye 130 kilogram yağış düştü (4)

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde sağanak yağmurun ardından meydana gelen sel baskınlarına müdahale için Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın Başkanlığı'nda kriz merkezi kuruldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zekai Kafaoğlu, İtfaiye Dairesi olarak Bandırma Erdek bölgesinde 700 ihbar sonrası 356 vatandaşın mahsur kaldığı yerlerden kurtarıp güvenli bölgelere sevk edildiğini söyledi. Bandırma'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yeniden etkili oldu. Şiddetini artıran artıran sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sık sık çakan şimşekler ve gök gürültüsü sonrası kentin bir bölümünde elektrik kesintileri yaşandı. Sular rögar kapaklarından taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Esnaf taşan suların işyerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı, trafikte de aksamalar oldu. Özellikle İnönü, Cumhuriyet ve Nato caddelerinde trafik durma noktasına geldi. İlçede şiddetli sağanak akşam da etkili olduğu ve birçok bölgede yağmur suları sele dönüştü. KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında kriz merkezi kuruldu. Vali Yazıcı beraberinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile selde zarar gören esnafı ziyaret etti, selde en büyük hasarın meydana geldiği Cumhuriyet Meydanı, Şehit Süleyman Bey ve Kaşif Acar Caddelerinde inceleme bulundu. METREKAREYE 130.7 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ AFAD'ın bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vali Yazıcı, metrekareye 130,6 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Yazıcı, "Bu bir afet, çok sayıda esnafımızın işyerini su basmış durumda. Allah'a şükür ki mahsur kalan vatandaşımız yok. İnsan ve hayvan, bir can zarar görmedi. Bize ulaşan bütün ihbarlara cevap verildi. Çok sayıda insan ve araç mağdur durumdan kurtarıldı. Şükürler olsun ki can kaybımızı yok. Maddi hasarlar var. Erdek’te birkaç köy yolumuz kapalı inşallah bu akşam onarı da açacağız. Meteoroloji'den aldığımız bilgiye göre yağış yoğun olmamakla birlikte sabaha kadar devam edecek. Büyük geçmiş olsun. Yarın AFAD koordinesinde diğer birimler zarar tespiti için işyerlerini ziyaret edecekler. Tespitlerini yapacaklar. Ona göre iş yeri sahiplerine şunlar yapılabilir ya da sigorta ile ilgili işlemleri o tür belgeleri halledebilirler. Bu kadar büyük bir yağış olup da can kaybı ve büyük bir hasar olamamasına seviniyoruz. Cadde ve yolarımızda bozulmalar var onu da iki belediyemiz hızlı bir şekilde giderecektir" dedi. 356 KİŞİ MAHSUR KALDIĞI YERLERDEN KURTARILDI Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Bandırma’da bütün personeli seferber ettiklerini belirterek, “Ekiplerimiz 700 tane ihbar sonrası 115 personel ve 32 araçla toplamda 356 vatandaşımızı mahsur kaldığı yerlerden kurtarıp güvenli bölgelere sevk ettik. Sevindirici tarafı can kaybı yok" diye konuştu. BANDIRMA 10 YIL ARADAN SONRA SEL FELKATİ YAŞADI Bandırma Belediye Başkanı da Bandırma’nın 10 yıl sonra böyle bir afetle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Suyun debisi o kadar yüksekti ki granitleri bile söktü. Sel taşların, granitlerin sökülmesine neden oldu. Ekiplerimiz baskın bölgelerinde bekledi ama sel çok şiddetliydi. Bunlara rağmen ucuz atlattığımızı düşünüyoruz. Ekiplerimiz hemen çalışmalara başladı. En kısa sürede eski haline getireceğiz. Yaraları kısa sürede saracağız. 2 gün içinde bozulan yolları yapacağız" diye konuştu.