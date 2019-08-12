HABER

Selin vurduğu Çamlıktepe'de buruk bayram

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

TRABZON'da, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin yaşandığı Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde bayram buyruk yaşanıyor. 11 binanın yıkıldığı, yol ve köprülerin çöktüğü, tarım arazilerinin zarar gördüğü mahallede ağır hasar alan 13 binanın tahliyesine karar verildi.

Selin vurduğu Çamlıktepe'de buruk bayram

Aleyna KESKİN-Tolga SAĞLAM/ARAKLI(Trabzon), (DHA)-TRABZON'da, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin yaşandığı Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde bayram buyruk yaşanıyor. 11 binanın yıkıldığı, yol ve köprülerin çöktüğü, tarım arazilerinin zarar gördüğü mahallede ağır hasar alan 13 binanın tahliyesine karar verildi. Kira yardımı yapılacağı duyurulan ve evleri boşaltmaları yönünde tebligat yapılan aileler, gidecek yerleri olmadığı gerekçesiyle hasarlı evlerinde oturmaya devam ediyor.
Trabzon'da, 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahalleleri'nde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek, aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri, mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp Mahmut Köseoğlu(39) ile Cengiz Cevahir'i(16) arama çalışmaları sürdürülüyor.
Fekalette 11 bina yıkıldı, 13 bina ağır hasar aldı, yol ve köprüler çöktü, tarım arazileri zarar gördü.
EVLERİNİ TERK ETMİYORLAR
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ağır hasar alan 13 bina hakkında yıkım kararı aldı. Hasarlı binalarda oturan ailelere de evlerini boşaltmaları yönünde tebligat gönderildi.
Valilik tarafından kira yardımı yapılacağı duyurulan ve evleri boşaltmaları tebliğ edilen aileler, gidecek yerleri olmadığı gerekçesiyle hasarlı evlerinde oturmayı sürdürüyor.
'BURUK BİR BAYRAM YAŞIYORUZ'
Tebligatların kendilerine ulaştığını ancak gidecek yerlerinin olmadığını söyleyen İsmet Cevahir, "Biz Kurban Bayramı'na girdik ama buruk bir bayram yaşıyoruz. Akrabalarımızı, arkadaşlarımızı sel sularına verdik. Hala bulunamayan iki kaybımız var. Bize 'evlerinizi, arsalarınızı terk edin' diyorlar. Burası bizim dünyamız. Nasıl terk edip buraları gidebiliriz? Bizim burada mezarlarımız var, bağımız, bahçemiz var. Bize 'burada yaşamayın' diyorlar. Nereye gidelim?" dedi.
'MUTLU VE HUZURLU DEĞİLİZ'
Sel felaketindeki kayıpların halen bulunamadığını anlatan Rahime Cevahir de, "Herkesin bayramı geldi ama bizim bayramımız gelmedi. Biz insanlarımızı, yerimizi yurdumuzu evlerimizi kaybettik. Şimdi kurban kestik, kan akıttık ama mutlu ve huzurlu değiliz. Burada kayıplarımız var. Halen onları bulamadık. Şimdi onların aileleri evlatlarını denizlerin, derelerin kıyılarında, taşların kayaların toprağın altında arıyor. Nerede olduklarını Allah bilir" diye konuştu.
'KAYIPLARIMIZIN ATEŞİ İLE YANDIK'
Yıkım kararı verilen evini yıktırmayacağını ifade eden Meryem Cevahir ise şöyle konuştu:
"Evlerimiz için yıkım kararı alındı. Tebligatlar geldi. Evlerimize biçilen değer ile bizim yeni bir ev alma imkânımız yok. Biz evimizde üç aile yaşıyorduk. Yokluklarla yaptım evimi. Sırtımda yük, gübre taşıdım. Burada selin vurduğu tarlalarımızda yetiştirdiklerimiz satarak, bu evi yaptırdık. İçinin mobilyasını fındık ve çay işçiliği yaparak aldım. Yetkililer ellerini vicdanlarına koyarak hareket etsinler. Şimdi evimin içerisinden hiç bir eşyamı almayacağım. Yıkım yapılacak olduğu gün girip evimde oturacağım. Beni de evimin içinde yıksınlar. Hakkımı versinler. Herkes bayram yaşayacak. Herkes evine girip, çıkacak. Bayram kutlayacak. Biz kayıplarımızın ateşi ile yandık. O acıdan girip de evimizde ne kadar zararımız var bakamadık bile. Bizi buradan zorla gönderseler de bizim mezarlarımız burada yine buraya geleceğiz" ifadelerinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Selin vurduğu Çamlıktepe'de buruk bayramSelin vurduğu Çamlıktepe'de buruk bayramSelin vurduğu Çamlıktepe'de buruk bayramSelin vurduğu Çamlıktepe'de buruk bayram

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Sıcaktan bunalan tatilciler denize ve havuzlara koştuSıcaktan bunalan tatilciler denize ve havuzlara koştu
Palandöken: “Esnaf bir an önce borcundan kurtulmak istiyor”Palandöken: “Esnaf bir an önce borcundan kurtulmak istiyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu araçlarda indirim var!

Bu araçlarda indirim var!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Son dakika! TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Edirne'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı

Mobil radar tespit etti! Böyle yakalandılar

Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram

'Bir güncük izin alsa cennetten gelse'

Son dakika! Hakkari'de öldürülen terörist sayısı 4'e yükseldi

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.