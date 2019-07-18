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Selin vurduğu Düzce havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 15:12 | Son Güncelleme

Düzce’de gece saatlerinde etkili olan sel ve heyelan sonrasında büyük hasar gören ve insanların helikopterle tahliye edildiği Cumayeri ilçesi havadan görüntülendi.

Düzce’de gece saatlerinde etkili olan sel ve heyelan sonrasında büyük hasar gören ve insanların helikopterle tahliye edildiği Cumayeri ilçesi havadan görüntülendi. Selde evleri sular altında kalan fındık işçileri evlerini tahliye etmeye başladı.
Düzce’de dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetli bir şekilde devam eden yağışların bölgedeki etkisi devam ediyor. Yağışların yoğun şekilde etkili olduğu Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde derelerin taşması ve sel ve su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı noktalarda adeta şelaleler oluştu, yollar sular altında kaldı. Heyelanların da yaşandığı bölgede onlarca vatandaş mahsur kaldı. Gece saatlerinden itibaren süren yağış sonrasında bölgede harekete geçen ekipler, karadan ulaşım sağlanamayan köylerde mahsur kalan 51 kişiyi Türk Kara Kuvvetleri ile Jandarmaya ait 5 helikopterlerle ile kurtarıldı. Bölgeye fındık toplamak için gelen işçiler ise selde sular altında kalan evlerini boşaltmaya başladı.

Selin en çok etkilendiği alanlardan biri olan 11 köye ulaşımın sağlanamadığı Cumayeri ilçesinde sular altında kalan yerler havadan görüntülendi. Görüntülerde taşan Büyük Melen Çayından gelen suların kapladığı alanlar görünüyor. Yağmurun etkisini yitirmesi sonrası Melen Çayı suların çekilmesi ile tarım arazilerindeki hasar boyutu görüntülere yansıyor.

Selin vurduğu Düzce havadan görüntülendi

Selin vurduğu Düzce havadan görüntülendi

Selin vurduğu Düzce havadan görüntülendi

Selin vurduğu Düzce havadan görüntülendi

Selin vurduğu Düzce havadan görüntülendi

Selin vurduğu Düzce havadan görüntülendi

Selin vurduğu Düzce havadan görüntülendi

Selin vurduğu Düzce havadan görüntülendi

Selin vurduğu Düzce havadan görüntülendi

Selin vurduğu Düzce havadan görüntülendi

Selin vurduğu Düzce havadan görüntülendi

Selin vurduğu Düzce havadan görüntülendi

Selin vurduğu Düzce havadan görüntülendi

Selin vurduğu Düzce havadan görüntülendi

Selin vurduğu Düzce havadan görüntülendi
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