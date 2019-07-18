Selin vurduğu Düzce’de mahsur kalan 51 vatandaş helikopterlere kurtarıldı

Düzce’de gece saatlerinde etkili olan sel ve heyelan sonrasında mahsur kalan 51 kişi helikopterlerle kurtarılırken, ekipler bölgede mahsur kalmış olabilecek vatandaşlara ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce’de dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetli bir şekilde devam eden yağışların bölgedeki etkisi devam ediyor. Yağışların yoğun şekilde etkili olduğu Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde derelerin taşması ve sel ve su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı noktalarda adeta şelaleler oluştu, yollar sular altında kaldı. Heyelanların da yaşandığı bölgede onlarca vatandaş mahsur kaldı. Gece saatlerinden itibaren süren yağış sonrasında bölgede harekete geçen ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

23 köyde mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

Akçakoca ilçesi kırsalında bulunan fındık işçileri de mahsur kaldı. Kırsal alanda mahsur kalan çoğu çocuk 21 kişi, bölgede arama tarafa faaliyetleri yapan Kara Kuvvetleri helikopteri ile tespit edildi. Tespitin ardından fındık işçilerinin olduğu alana inen helikoptere alınan işçiler, Düzce Stadına getirildi. Burada Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 4 ambulansta kontrolleri yapılan 21 kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 3 helikopterle Gölkaya, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 23 köyde mahsur kalan toplam 51 vatandaşın kurtarıldığı öğrenildi.