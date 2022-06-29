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Selin vurduğu köye TSK helikopteri ile gıda yardımı yapıldı

29.06.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da ulaşım bağlantısı kesilen köye TSK helikopteri ile gıda yardımı yapıldı. Öte yandan yıkılan köprünün yerine askerler tarafından yarın seyyar köprü getirileceği ve köprü kurma çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Selin vurduğu köye TSK helikopteri ile gıda yardımı yapıldı

Bartın'da sağanak sonrası meydana gelen selin köprüyü yıkması nedeniyle ulaşımın kesildiği Kozcağız beldesi Şarköy köyüne Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle ihtiyaç malzemesi getirildi.

İl genelinde 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde Kozcağız beldesine bağlı Şarköy köyü Boğaz Mahallesi Köprüsü yıkıldı.

Köprünün yıkılmasının ardından Şarköy köyü ile ulaşım bağlantısı kesilirken, köye TSK'ye ait helikopterle gıda ve ihtiyaç malzemesi getirildi.

Köyde, düzlük çimenli bir araziye inen helikopterden ekiplerce indirilen malzemeler, daha sonra alanda bekleyen köy sakinlerine dağıtıldı.

Yine aynı köye sarp arazilerden ulaşan Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de dün gıda malzemesi dağıtmıştı.

Öte yandan yıkılan köprünün yerine askerler tarafından yarın seyyar köprü getirileceği ve köprü kurma çalışmalarına başlanacağı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bartın
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