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Selin vurduğu mahalle boşaltılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 09:57 | Son Güncelleme

  Trabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin en ağır hasara yol açtığı Çamlıktepe mahallesi boşaltılıyor. Sel afeti sırasında helikopterle tahliye edilerek kurtarılanlar, sel sularının çekilmesi ile döndükleri mahallede boşaltma kararı verilen evlerindeki eşyaları kurtarmaya çalışıyor.  Trabzon'da, 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu.

Trabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin en ağır hasara yol açtığı Çamlıktepe mahallesi boşaltılıyor. Sel afeti sırasında helikopterle tahliye edilerek kurtarılanlar, sel sularının çekilmesi ile döndükleri mahallede boşaltma kararı verilen evlerindeki eşyaları kurtarmaya çalışıyor.
Trabzon'da, 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sel ve heyelanlarda 11 bina yıkıldı, 14 bina ağır hasar aldı, yol ve köprüler çöktü, tarım arazileri zarar gördü.
14 BİNA İÇİN BOŞALTMA KARARI
Sel felaketinin en ağır hasara yol açtığı Çamlıktepe mahallesi boşaltılıyor. 11 binanın yıkıldığı, 14 bina ağır hasar aldığı, yol ve köprülerin çöktüğü, tarım arazilerinin zarar gördüğü mahallede sel afeti sırasında helikopterle tahliye edilerek kurtarılanlar, sel sularının çekilmesi ile döndükleri mahallede boşaltma kararı verilen evlerindeki eşyaları kurtarmaya çalışıyor. Yıllardır yaşadıkları mahallelerini terk etmek zorunda kalan aileler, hüzün yaşıyor. Mahalllede ağır hasar alan 14 bina için boşaltma kararı verilmişti. Evlerinden zorunlu şekilde ayrılacak olan vatandaşlar, köy hayatına alıştıkları için şehirde yaşamanın kendilerine çok zor geleceğini belirtiyor.
‘İNEKLERİMİZİ NEREYE GÖTÜRELİM’
Çamlıktepe mahallesinde evdeki eşyaları toplayan Ömer Cevahir, "Çok acele bir şekilde evlerin boşaltılma kararı alındı. İneklerimiz koyacak yerimiz dahi yok. Bu kadar aceleye ne gerek var. Bizim ineklerimiz var burada. Burada yapılan acelecilikten dolayı üzgünüz. İneklerimiz var onları nereye götüreyim?" diye sordu.
‘BİRAZ MAĞDUR OLDUK’
Kira yardımı aldıklarını belirten İsmail Cevahir ise "Bize kira yardımı yaptılar. Ölülerimi bulamadığımız için evlerimizi henüz boşaltmadık. Devlet her konuda bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bize yer gösterin ahırınızı yapayım diyor ama kendimize ait öyle bir yerimiz yok. Onun için biraz mağdur olduk'' diye konuştu.
Hamdi Cevahir ise, ''Ölülerimiz oldu geri kalanlarda canlı ölü oldu. Dedemizin yaşadığı tarihimizin olduğu bir yerden gitmek o kadar kolay olmuyor. Tarlalarımız ve hayvanlarımız var. Şehirde yaşamaya alışık değiliz. Bu doğa bizim yaşamdı. Birden bire hayatımız bitti'' ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü
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-Çamlıktepe mahallesinde yıkılacak evlerin drone görüntüsü
-Mahalleden ayrılacak ailenin eşya taşıma görüntüleri
-Genel detaylar
-Röportajlar
-Anons

Haber:Selçuk BAŞAR - Kamera : Aleyna KESKİN/TRABZON,(DHA)

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