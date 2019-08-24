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Selin vurduğu Salıpazarı'nda tahribat büyük (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde köprüden geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Ahmet Yıldız (60) ile heyelanda göçük altında kalıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Bilal Arslan (41) için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Selin vurduğu Salıpazarı'nda tahribat büyük (2)

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde köprüden geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Ahmet Yıldız (60) ile heyelanda göçük altında kalıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Bilal Arslan (41) için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yıldız ve Arslan için ilçe merkezindeki Pazaryeri Camii'nde öğlen namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. 7 çocuk babası Yıldız'ın cenazesi Kırgil Mahalesi'nde, 2 çocuk babası Bilal Arslan'ın cenazesi ise Albak Mahallesi'nde toprağa verildi.
Cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ile halk katıldı.

FOTOĞRAFLI

Selin vurduğu Salıpazarı'nda tahribat büyük (2)Selin vurduğu Salıpazarı'nda tahribat büyük (2)Selin vurduğu Salıpazarı'nda tahribat büyük (2)Selin vurduğu Salıpazarı'nda tahribat büyük (2)

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