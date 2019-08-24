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Selin vurduğu Salıpazarı'nda yaralar sarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 09:51 | Son Güncelleme

  Samsun’un Salıpazarı ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışın sele neden olmasının ardından bölgedeki yaralar sarılmaya çalışıyor.

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışın sele neden olmasının ardından bölgedeki yaralar sarılmaya çalışıyor. İlçede gece de süren yağmur, bazı bölgelerde yeni taşkınlara neden olurken, fındık bahçeleri de büyük hasar gördü.
Samsun’un Salıpazarı ilçesinde dün etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. İki kişinin hayatını kaybettiği selde bölgede metrekareye 140 kilogram yağış düştü. İlçe merkezinde binaların zemin ve giriş katlarında su baskınları yaşandı. Ayrıca Salıpazarı İlçe Devlet Hastanesi’nin zemin katı da sel sularından zarar gördü. Sel anında ilçede mahsur kalan 6 vatandaş, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopteri ile kurtarıldı. Yeşil Dere'nin taşması sonucu ilçede birçok yol ve köprü hasar gördü, bazı bölgelerde küçük çaplı heyelanlar da oluştu.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Meteorolojinin uyarısı doğrultusunda bu gece boyunca vatandaşlar hoparlörlerden yapılan anonslarla olası sel ve taşkın riskine karşı uyarılarak dere kenarından uzak durmaları istendi. Selin vurduğu ilçede, sağanak yağmur gece saatlerinde de etkili oldu. Etkili sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yeni taşkınlar meydana geldi. Sel suları köprüleri aşıp ormandan getirdikleri ağaç parçalarını taşıdı. İlçede bazı vatandaşlar, kışlık yakacakları için dere kenarında biriken ağaç parçalarını topladı. Sel suları ve çamurla kaplanan yolların açılması için bölgede iş makineleriyle çalışmalar başlatıldı.
FINDIK BAHÇELERİ HASAR GÖRDÜ
Öte yandan bölgede yoğun olarak bulunan fındık bahçeleri de oluşan heyelanlar nedeniyle zarar gördü. Bahçelerde hasat edilip kurutulma sürücinde olan fındıklar, sel sularıyla birlikte derelere aktı. Fındık bahçesinde heyelan meydana geldiğini söyleyen Hatice Keskin, “Fındık bahçelerimiz zarar gördü. 6-7 tonluk bahçem fındığıyla beraber gitti. Heyelan oldu ve bahçem yerinde yok. Senede bir fındığımızı bekliyoruz. Başka bir kazancımız yok. Devletimizin bize yardım etmesini istiyorum. Zararımız çok büyük. Hasat için fındık daldan yere düşmüştü. Yerden fındığı toplayacaktık. Sel sularıyla birlikte yerden toplanacak bütün fındık da gittiö dedi.
'FINDIĞI TOPLAYAMADAN SELE GİTTİ'
Yağmurun gece boyu sürdüğünü ve gece yarısı yeni taşkınların oluştuğunu dile getiren ilçe sakini Fikret Gül de, “Sel sularıyla vatandaşlarımızın fındıkları gitti. Bizde tarlamıza giremedik motorlarımız rehin kaldı. Yapılan setler yıkıldı. Fındık bahçelerinde çok büyük zarar var. Fındığı toplayamadan sele gittiö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Yeşildere Deresi'nden detay
-Yıkılan bentlerden detay
-Ağaç parçalarını toplayan vatandaşlardan detay
-Röportajlar
-Detaylar
**ARŞİV**
SELDEN AMATÖR KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SALIPAZARI(Samsun), (DHA)

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