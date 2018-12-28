HABER

Selin vurduğu Suriyeli sığınmacılar yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 11:15 | Son Güncelleme

Suriye'nin Türkiye sınırında sel felaketinin vurduğu sığınmacılar, destek bekliyor - Sığınmacılardan Mahmut Bekkur: - "Otururken bir anda sular kamplarımızı bastı. Kamp içindeki su seviyesi bir anda bir metreye kadar yükseldi. İnsanlar, nerede yüksek tepe ve cami varsa oraya sığındı. Evimdeki bütün eşyalar suyla birlikte gitti. Kalanı çöp oldu. Sünger hasır battaniye hepsi çöp oldu gitti" - Nebil Avad: - "Komşular çocuklarımı çıkardı. Daha kışın ikinci gününde bunlar oldu. Kimse gelip 'ne lazım' diye sormadı"

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriye'nin Türkiye sınırındaki kamplarda barınan ve sel felaketinde çadırsız kalan en az 25 bin sivil, yardım bekliyor.

Suriye'de, İdlib ve Lazkiye kırsalında iki gün süren ve önceki gün sele yol açan sağanak nedeniyle 11 sığınmacı kampı sular altında kaldı.

Selden etkilenen aileler selden kurtarabildikleri birkaç parça eşyayla nispeten güvenli bölgelere sığınıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme sığınmacı kampında yaşayan Mahmut Bekkur AA muhabirine yaptığı açıklamada evindeki bütün eşyalarının sele kapılıp gittiğini söyledi.

Bekkur, "Otururken bir anda sular kamplarımızı bastı. Kamp içindeki su seviyesi bir anda bir metreye kadar yükseldi. İnsanlar, nerede yüksek tepe ve cami varsa oraya sığındı. Evimdeki bütün eşyalar suyla birlikte gitti. Kalanı çöp oldu. Sünger (yatak), hasır battaniye hepsi çöp oldu gitti." dedi.

Selden etkilen bir başka sığınmacı Nebil Avad da kampta yaşayanların uyurken sular altında kaldığını belirtti.

Önceki gün akşam saatlerinde çadırına su dolduğunu ifade eden Avad, "Komşular çocuklarımı çıkardı. Daha kışın ikinci gününde bunlar oldu. Kimse gelip, 'ne lazım' diye sormadı." şeklinde konuştu.

Oday Avad da, "Kamplarımız gitti. Nerede uyuyacağız? Dün sokaklarda kaldık.Üşüyorum. Battaniye ve sünger istiyorum. Selle birlikte battaniyelerimiz gitti." dedi.

- "Çok soğuk"

Selden etkilenen Ahmet el Şeyh de, "Her yer sel oldu. Çadırlar sularla yürümeye başladı. İnsanlar ne yapacağını bilemedi. Kimse nereye gideceğini bilmiyor. Çok soğuk." ifadelerini kullandı.

Kamptaki su seviyesinin bir anda yükseldiğini vurgulayan Muhammed Abdulsamet de şöyle devam etti:

"Çocukları dışarıya aldım. Daha yüksek yerlere koydum. Kamptaki suların boşalması için. Türk yetkililerden duvarın birkaç parçasını kaldırıp daha derin tüneller açmalarını rica ediyoruz. Bütün evimdeki eşyalar çöp oldu."

Kamplar bölgesinde yaklaşık 700 bin sivil yaşıyor. Sel, 70 bin sivili etkilerken en az 25 bin sivili de çadırsız bıraktı. Kızılay, AFAD, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı gibi Türk yardım kuruluşları mağdurların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

PARTNERİzinsiz yatak odasına girince...İzinsiz yatak odasına girince...
Nergisi parayla koklattı, satışları arttıNergisi parayla koklattı, satışları arttı
Her elektronik atık Tohum Otizm Vakfı’na bir destekHer elektronik atık Tohum Otizm Vakfı’na bir destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib sel Suriye

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Böyle veda etti!

Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Böyle veda etti!

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarmanın yakaladığı akbabanın üzerindeki bilgi şaşırttı

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Bakanlık duyurdu! Rekor sayıda esrar ele geçirildi

Bakanlık duyurdu! Rekor sayıda esrar ele geçirildi

Ümraniye'de hareketlilik! Polis müdahale etti

Ümraniye'de hareketlilik! Polis müdahale etti

Bugün hangi il ve ilçede okullar tatil? (28 Aralık 2018 kar tatili)

14 ilde okullara kar tatili

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi! Tam 1.5 ton...

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi! Tam 1.5 ton...

Cep telefonundan korkunç videolar çıktı! Teröristten yılbaşı için kanlı plan

Cep telefonundan korkunç videolar çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.