HABER

Selin vurduğu Uğurlu köyünde yaralar sarılıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 18:01 | Son Güncelleme

ÖLEN HAYVANLAR TESPİT EDİLİP, GÖMÜLÜYOR Düzce Valiliği'nden Esmahanım ve Uğurlu köyünde ölen hayvanların yarattığı koku ile ilgili açıklama yapıldı.

ÖLEN HAYVANLAR TESPİT EDİLİP, GÖMÜLÜYOR
Düzce Valiliği'nden Esmahanım ve Uğurlu köyünde ölen hayvanların yarattığı koku ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"20 Temmuz tarihinden bu yana Esmahanım, Dilaver ve Uğurlu köyleri başta olmak üzere 24 köyümüzde ilaçlama çalışmaları yapılmakta olup, hayvan zaiyat tespiti ve gömülmesi çalışmalarına hızla başlanmıştır. Yapılan tespitlere göre 160 bin 500 tavuk, 59 adet büyükbaş ve 160 adet küçükbaş hayvanın telef olduğu anlaşılmıştır. İlaçlama çalışmalarına bugün de devam edilmektedir. Bölgede Çevre Sağlık Teknikerleri tarafından düzenli olarak su örneği alınarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde ilaçlama ve ölen hayvan tespitine devam edilmektedir. Etrafa koku veren sel suları ve balçık altında telef olan tavuk vb. küçükbaş hayvanların tespiti ve kaldırılmasına yönelik çalışmalar da bir yandan sürmektedir."
74 KİŞİYE SAĞLIK HİZMETİ VERİLDİ
Düzce’de sel felaketinden etkilenen köylerde kurulan mobil sağlık aracı ile bugün 74 kişiye sağlık hizmeti verildi. 1 adet mobil sağlık aracı, 6 adet ambulans, 1 adet 4x4 ambulans ve 1 adet 4x4 UMKE aracı ve 26 sağlık personeliyle selin vurduğu köylerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor.

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyorBöyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor
Küçükçekmece’de iş aramaya çıktı, cesedi Avcılar’da sahile vurduKüçükçekmece’de iş aramaya çıktı, cesedi Avcılar’da sahile vurdu
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirilip, cinsel saldırı bulgusu rastlanan kadının ölümüne soruşturma (2)Zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirilip, cinsel saldırı bulgusu rastlanan kadının ölümüne soruşturma (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Hakkari'de sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşamsa...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

Ölümden kıl payı kurtuldu! Şoke eden görüntüler

Gören şoke oldu! Ölümden kıl payı kurtuldu...

Boş arsada çay demleyerek müteahhidi protesto ediyor

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.