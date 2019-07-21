Selin vurduğu Uğurlu köyünde yaralar sarılıyor (2)

ÖLEN HAYVANLAR TESPİT EDİLİP, GÖMÜLÜYOR

Düzce Valiliği'nden Esmahanım ve Uğurlu köyünde ölen hayvanların yarattığı koku ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"20 Temmuz tarihinden bu yana Esmahanım, Dilaver ve Uğurlu köyleri başta olmak üzere 24 köyümüzde ilaçlama çalışmaları yapılmakta olup, hayvan zaiyat tespiti ve gömülmesi çalışmalarına hızla başlanmıştır. Yapılan tespitlere göre 160 bin 500 tavuk, 59 adet büyükbaş ve 160 adet küçükbaş hayvanın telef olduğu anlaşılmıştır. İlaçlama çalışmalarına bugün de devam edilmektedir. Bölgede Çevre Sağlık Teknikerleri tarafından düzenli olarak su örneği alınarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde ilaçlama ve ölen hayvan tespitine devam edilmektedir. Etrafa koku veren sel suları ve balçık altında telef olan tavuk vb. küçükbaş hayvanların tespiti ve kaldırılmasına yönelik çalışmalar da bir yandan sürmektedir."

74 KİŞİYE SAĞLIK HİZMETİ VERİLDİ

Düzce’de sel felaketinden etkilenen köylerde kurulan mobil sağlık aracı ile bugün 74 kişiye sağlık hizmeti verildi. 1 adet mobil sağlık aracı, 6 adet ambulans, 1 adet 4x4 ambulans ve 1 adet 4x4 UMKE aracı ve 26 sağlık personeliyle selin vurduğu köylerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor.

