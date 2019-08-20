Selin'in organları, 6 çocuğa hayat oldu

Özlem YURTÇU KARABULUT/İSTANBUL, (DHA) - BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, pompalı tüfekle ateş açılan eğlence mekanında vurularak, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Selin Cebeci'nin (10) organları, ailesince bağışlandı. Selin'in kalbi, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları 6 çocuğa nakledildi.

Olay, 12 Ağustos 2019 tarihinde, Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanında güvenlik görevlisi Emrah Saltık (33) ile müşteri Erdem Turan (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle Erdem Turan, mekandan ayrıldı. Akşam saatlerinde taksiye eğlence mekanının önüne gelen Turan, yanında getirdiği pompalı tüfekle, kapıda nöbet tutan Emrah Saltık'a doğru ateş açtı. Saltık'ın eğlence mekanının içine kaçmasıyla ateş açmaya devam eden Turan, daha sonra taksiye binip, kaçtı. Olayda yaralanan 2'si ağır 5 kişi Bandırma Devlet ile Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine saçma isabet eden Mehmet Solaklar (46), olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Olay gecesi, annesi Sinem ve babası Serkan Cebeci ile eğlence mekanında bulunan Selin Cebeci de başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Selin'in, doktorların tüm müdahalesine rağmen, 6 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Cebeci ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Selin'in kalbi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, kalp nakli bekleyen 11 yaşındaki kız çocuğuna nakledildi. Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Güvener ve organ nakli ekibi ile beraber önceki gün gerçekleştirilen ameliyat sonrası çocuk hasta, yoğun bakımda takibe alındı. Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Selin'in karaciğeri, böbrekleri ve korneaları ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde organ bekleyen 5 çocuğa nakledildi. Selin'in akciğerlerinin ise nakil için uygun olmadığı öğrenildi.

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