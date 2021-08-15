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Sellerde Can Kaybı Artıyor

15.08.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz’de etkili olan yağışlar ve neden olduğu sellerde can kaybı ve kayıpların sayısı artıyor. AFAD’ın açıklamasında göre 62 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi de kayıp. İsrail’den arama-kurtarma için yardım önerisi geldi

Sellerde Can Kaybı Artıyor

Batı Karadeniz’de etkili olan yağışlar ve neden olduğu sellerde can kaybı ve kayıpların sayısı artıyor. AFAD’ın açıklamasında göre 62 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi de kayıp.

İsrail’den arama-kurtarma için yardım önerisi geldi.

AFAD açıklamasında Kastamonu’da 52, Sinop’ta 9 ve bir kişi de Bartın’da yaşamını yitirdi.

Selden etkilenen bölgelerden insanları tahliye etmek için Savunma Bakanlığı tarafından gemi ve araçlar gönderildi.

Seller, bölgede bazı evlerin yıkılmasına, köprülerin zarar görmesine neden oldu, araçları sürükledi.

Ekipler, kayıpları arama çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail Savunma Bakanlığı Türkiye’ye arama-kurtarma konusunda yardımcı olmak için bir ekip göndermeyi teklif ettiğini açıkladı.

Batı Karadeniz’deki seller Akdeniz bölgesindeki orman yangınlarının ardından geldi.

Uzmanlar iklim değişikliğinin çeşitli doğa olaylarının şiddetini arttırmasında etkisi olduğunu belirtiyor.

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