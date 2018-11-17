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Selma annesini bıçaklayıp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 17:14 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, annesi Kadriye Ç.'yi sırtından ve kafasından bıçaklayarak ağır yaralayan Selma Ç.

Selma annesini bıçaklayıp, intihar etti

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, annesi Kadriye Ç.'yi sırtından ve kafasından bıçaklayarak ağır yaralayan Selma Ç. (35), evinin bulunduğu 6 katlı apartmanın çatısından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.
Psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edilen Selma Ç., geçen Perşembe Goncalar Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Kadriye Ç.'yi sırtından ve kafasından bıçakladı. 4 bıçak darbesi alan Kadriye Ç., kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Kadriye Ç., komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eve gelen polis ekipleri, Selma Ç.'yi gözaltına aldı.
EVE GELİP İNTİHAR ETTİ
Polis merkezindeki işlemlerden sonra serbest bırakılan Selma Ç., saat 02.30 sıralarında, evinin bulunduğu 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak, kendisini boşluğa bıraktı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Selma Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kızı tarafından bıçaklanan Kadriye Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Selma annesini bıçaklayıp, intihar ettiSelma annesini bıçaklayıp, intihar etti

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