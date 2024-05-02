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Selman Öğüt'ün rektörlüğü sona erdi! İsmi üniversitenin sitesinden çıkarıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.05.2024 11:57
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Esenyurt Üniversitesi'de dikkat çeken değişiklik! Kasım 2023’de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atanan Selman Öğüt’ün adı ve fotoğrafları üniversitenin sitesinden çıkarıldı. Selman Öğüt'ten bu değişiklik hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

Selman Öğüt'ün rektörlüğü sona erdi! İsmi üniversitenin sitesinden çıkarıldı

30 Kasım 2023'te Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Selman Öğüt’ün adı üniversitenin web sitesinde çıkarıldı. Esenyurt Üniversitesi’nin sitesindeki rektör bölümünde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Nergiz’in fotoğraf ve bilgileri çıkıyor.

GGG

İSİM VE FOTOĞRAFI ARTIK YOK

Üniversitenin sitesinde rektörün mesajının olduğu “Rektörden” başlıklı bölümde yer alan mesajda da, herhangi bir isim ve fotoğraf bulunmuyor.

Söz konusu değişikliğe ilişkin Esenyurt Üniversitesi’nden ve Selman Öğüt’ten şu ana dek herhangi bir açıklama yapılmadı.

SELMAN ÖĞÜT KİMDİR?

Doçentlik unvanına sahip olan Selman Öğüt, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmüştür.

2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda uzman olarak görev yapmıştır.

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Rektör esenyurt üniversitesi
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