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Selülit nedir? Nasıl tedavi edilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.07.2020 11:32 | Son Güncelleme

Yaz aylarının gelmesiyle beraber, selülit tekrar gündeme oturdu. Özellikle ünlülerin selülitlerini gizlemek için verdikleri pareolu pozlar ile bu konu gündemden düşmeyecek gibi. Peki, selüliti tedavi etmek bu kadar zor mu? Selülit neden oluşur? Hangi faktörler selülit oluşumunu artırır? Doğal yollar ile çözebilir miyiz? Cihaz ile mi yoksa mezoterapi ile mi çözmeli? Hepsinin cevabını bu yazıda bulacaksınız.

Selülit nedir? Nasıl tedavi edilir?

Öncelikle selülit nedir ve neden oluşur, onu inceleyelim. En basit tanımlamayla selülit, cildin hemen altında bulunan bağ dokunun hasarı sebebiyle oluşan düzensiz ve aşırı yağ birikimi sonucu oluşur. Bu aşırı yağ birikimini tetikleyen birçok sebep vardır. Bunları özetlemek gerekirse;

  1. Kan dolaşımının yavaşlaması, o bölgede selülite neden olan en önemli sebeplerden biridir. Kan dolaşımını yavaşlatan en önemli etmenlerden biri, dar iç çamaşırı ve kıyafetler giymektir. Selülit oluşumunu azaltmak istiyorsak dar kıyafetlerden kaçınmalıyız.

  2. Hormonal dengesizlikler de selülit oluşumuna katkıda bulunur. Özellikle kadınlarda bulunan östrojen hormonu, selülit oluşumunu tetikler. Erkeklerde bu hormon çok düşük seviyede olduğu için erkeklerde selülite çok nadir rastlanır.

  3. Kilolu olmak da selülit oluşumunu tetikler. Çünkü kilolu insanlarda yağ dokusu daha fazladır. Selülit de, cilt altı yağ dokusunun artması sonucu görülür. Bu yüzden lipoliz gibi kilo verdiren ve yağ oranını düşüren, kas oranını artıran işlemler selüliti azaltır.

  • Yaş aldıkça yağ oranı artıp kas oranı azaldığı için yaşla selülit artar. Bu yüzden düzenli spor yapmak çok önemlidir. Tempolu yürüyüş ve bacak germe hareketleri selülit oluşumunu ve yağ oranını azaltır.

  • Yanlış beslenme de selülite sebep olur. Çok fast food tüketimi, paketlenmiş gıdalar, gazlı içecekler, yeni nesil kahveler, alkol, sigara ve yağlı yiyecekler selülitin dostudur. Doğal, sebze meyve ağırlıklı ve dengeli beslenme ile selülit oluşumunu azaltabilirsiniz.

  • Yapılan çalışmalar stres ve genetik faktörlerin de selülit oluşumunda önemli yeri olduğunu göstermiştir. Eğer annenizde veya anneannenizde selülit varsa sizin de yatkınlığınız olabilir. Bu durumda diğer faktörlere dikkat ederek selülit oluşumunun önüne geçebilirsiniz.

  • Az su tüketmek selüliti artırır. Günde 2-3 litre su mutlaka içilmeli.
    Şimdiye kadar selülit oluşumuna sebep olan faktörleri saydık. Peki, selülitten kurtulmanın en etkin yöntemi hangisidir?
    Selülit tedavisinde kullanılan birçok yöntem vardır. Sert fırçalar ile masaj, bazı cihazlar, doğal kremler, lazer tedavisi bunlardan bazılarıdır.

    • Bu sayılan yöntemlerin hepsinin elbette selüliti azaltmada etkisi vardır. Fakat unutulmamalıdır ki, selülit bir cilt altı bağ dokusu ve aşırı yağlanma problemidir. Bundan dolayı en etkili sonuç cilt altına inilen ve oradaki yağ hücre parçalanmasına sebep olan yöntemler ile alınır. Bu göze alındığında mezoterapi diğer yöntemlere göre bir adım öne çıkar. Mezoterapi yönteminde ince mezoterapi iğneleri ile cilt altına inilir ve Fosfatidil Kolin, Deoksilolik Asit, Hyaluriniduz isimli FDA ve CE onayı olan enzimler verilir. Bu sayede cilt altındaki yağ dokusu parçalanır. Sonrasında hastanın bol su içmesi, sağlıklı beslenmesi, germe hareketlerini yapması, kahveyi, alkolü azaltması istenir. Çok ilerlememiş olan, evre 1-2 düzey olan selülitlerde 3-4 seansta sonuç alınırken, portakal kabuğu görünümü olan ilerlemiş selülitlerde sayı 8-10 seansa kadar çıkılabilir.

    Hastanın uyumu ve mezoterapi yöntemiyle selülitin derecesine göre 3-10 seansta sonuç alınır.

    Burada önemli olan selülitin seviyesi çok ilerlemeden evre 1-2 civarında müdahale etmektir. İlerlememiş olan selülitlere genç yaşta müdahale ederek 3-4 mezoterapi seansında oldukça etkili sonuçlar alınmaktadır.

    Uzm. Dr. Şafak Göktaş

    Medikal Estetik Hekimi,
    Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

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