HABER

'Selülitin sebebi varis olabilir'

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

ADANA'da Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr.

'Selülitin sebebi varis olabilir'

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - ADANA'da Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Okan Dost, selülit sıkıntısı çeken birçok kadının asıl probleminin, varis hastalığı olabileceğini söyledi.
Özel bir tıp merkezinde görevli Dr. Okan Dost, selülitin, kalça ve bacaklarda yağ doku hücrelerinin yapısındaki değişikliğe bağlı olarak arttığını belirtti. Selülitin genelde, varis hastalığına bağlı oluştuğunu kaydeden Dr. Dost, tedavi ile her iki sorunun da çözüldüğünü söyledi. Dost, "Birçok kadın, selülit şikayetiyle bize başvuruyor. Ancak yaptığımız muayene sonucu, birçok hastanın selülitinin arkasında varis olduğunu belirliyoruz. Varis tedavisiyle birlikte selülit de gerilemeye başlıyor. Bu yüzden selüliti olanlar, mutlaka kalp damar cerrahı tarafından da değerlendirilmeli" diye konuştu.
'VARİS VE SELÜLİT AYRILMAZ İKİLİDİR'
Selülit tedavisinin varis göz önüne alınarak, yapılması gerektiğini, aksi taktirde yapılan tedavinin kalıcı olmayacağını kaydeden Dr. Dost, sözlerini şöyle noktaladı: "Selülit tedavisinde uzmanlaşmış birçok doktor mezoterapi, ultrason, termoterapi, egzersiz, ilaç kullanımı, pressoterapi gibi yöntemleri tedavi amacı ile kullanmaktadırlar. Ancak selülitin oluşum mekanizmasına bakıldığı zaman varis tedavisi göz ardı edilerek direkt tedaviye başlanmaktadır. Bu da soruna çok kısa süreli geçici çözümler getirmektedir. Dolayısıyla eğer selülit tedavisine başlanacaksa mutlaka görünen bir varis olmasa dahi bu hastaların venöz yetmezlik açısından değerlendirilip, öncelikle teşhis ve tedavisi yapıldıktan sonra direkt selülite yönelik tedaviye geçilmesi gerekir. Selülit ve varis birbirlerinden ayrılmaz ikilidir. Toplumumuzun yüzde 70'inde görülen varisin tedavisinin yapılması aynı oranda selülitin de tedavi edilmesi anlamına gelmektedir. Diğer yardımcı yöntemler de cildin daha çabuk toparlanması ve şekillenmesini sağlayacaktır."

FOTOĞRAFLI

Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!
Balıkesir'de 'Kanserden Korunma Erken Teşhis ve Tedavi Eğitimi'Balıkesir'de 'Kanserden Korunma Erken Teşhis ve Tedavi Eğitimi'
Medicana ile jandarma arasında hizmet protokolü imzalandıMedicana ile jandarma arasında hizmet protokolü imzalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.