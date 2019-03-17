Selülozu nanoteknoloji ile geliştirip çelik mukavemetine çıkardı

Doç. Dr. Zeki Candan ve ekibi, doğada pek çok bitkide bulunan selüloz maddesini nanoteknoloji ile geliştirerek çeliğe yakın mukavemet elde etti. Nanobiyomalzeme alanında geliştirilen nanoselüloz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Candan ve çalışma ekibi, doğada birçok bitkide olan ve atıklardan elde edilebilen selülozü nanoteknoloji ile geliştirerek nanoselüloz elde etti. Nanoselülozun yoğunluğu çeliğe göre yaklaşık 5 kat daha düşük olmasına karşın mukavemet özelliği çeliğe yakın veya daha üstün olduğu ifade edildi. Söz konusu buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Zeki Candan, "Söz konusu buluş kapsamında selüloz esaslı çeşitli nanomalzemeler geliştirilmiş ve ileri düzey analiz cihazları ile karakterizasyonları yapılmıştır. Selüloz, doğada en bol bulunan organik polimerdir. Doğadaki bitkilerden elde edilebildiği gibi tekstil, gıda ve orman endüstrisinin çeşitli atıklarından da elde edilebilme imkanına sahiptir. Yapılan bilimsel çalışmalarda nanoteknoloji uygulamaları ile selüloz kaynaklarından nanoselüloz elde edilmiş, ardından nanoselüloz esaslı biyonanokompozit malzemeler geliştirilmiştir. Nanoselülozun yoğunluğu çeliğe göre yaklaşık 5 kat daha düşük olmasına karşın mukavemet özelliği çeliğe yakın veya daha üstündür. Kullanılan hammadde tipi ve yöntem gibi faktörlere bağlı olarak nihai malzemenin özellikleri değişmektedir. Elde edilen ürünlerin tıp, medikal, ilaç, elektronik, gıda, otomotiv, yapı, boya, kimya, kozmetik, yapıştırıcı, kompozit, orman ürünleri vb. çok farklı endüstrilerde katma değerli ürünlerin üretiminde kullanılabilme potansiyeli bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Nanoselülozun atıklardan da elde edilebildiğine dikkat çeken Candan, "Bu çalışmaya ayrı bir inovatif değer katmaktadır. Gerek dünyada, gerekse ülkemizde son dönemde öne çıkan konulardan birisi olan atıkların yeniden değerlendirilmesi/sıfır atık konseptine de uygun bir nitelik taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Geliştirilen ürünle Türkiye’nin ihracatına da önemli bir katkı yapılabileceğini vurgulayan Candan, "Ülkemizde birçok endüstri, yaptığı Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile kilogram başı değerinde önemli sayılabilecek iyileştirmeler yapmıştır. Ülkemizin ihracat hacminin artırılmasında kilogram başına katma değerin yükseltilmesinin kilit bir rolü vardır. Biz de geliştirmiş olduğumuz katma değeri yüksek olan nanoselüloz ve nanoselüloz esaslı biyonanokompozit malzemeler ile bir yandan bilim dünyasına katkıda bulunurken, bir yandan da ülkemizin ekonomisine katkı sunmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

