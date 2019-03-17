HABER

Selülozu nanoteknoloji ile geliştirip çelik mukavemetine çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

Doç.

Doç. Dr. Zeki Candan ve ekibi, doğada pek çok bitkide bulunan selüloz maddesini nanoteknoloji ile geliştirerek çeliğe yakın mukavemet elde etti. Nanobiyomalzeme alanında geliştirilen nanoselüloz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Candan ve çalışma ekibi, doğada birçok bitkide olan ve atıklardan elde edilebilen selülozü nanoteknoloji ile geliştirerek nanoselüloz elde etti. Nanoselülozun yoğunluğu çeliğe göre yaklaşık 5 kat daha düşük olmasına karşın mukavemet özelliği çeliğe yakın veya daha üstün olduğu ifade edildi. Söz konusu buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Zeki Candan, "Söz konusu buluş kapsamında selüloz esaslı çeşitli nanomalzemeler geliştirilmiş ve ileri düzey analiz cihazları ile karakterizasyonları yapılmıştır. Selüloz, doğada en bol bulunan organik polimerdir. Doğadaki bitkilerden elde edilebildiği gibi tekstil, gıda ve orman endüstrisinin çeşitli atıklarından da elde edilebilme imkanına sahiptir. Yapılan bilimsel çalışmalarda nanoteknoloji uygulamaları ile selüloz kaynaklarından nanoselüloz elde edilmiş, ardından nanoselüloz esaslı biyonanokompozit malzemeler geliştirilmiştir. Nanoselülozun yoğunluğu çeliğe göre yaklaşık 5 kat daha düşük olmasına karşın mukavemet özelliği çeliğe yakın veya daha üstündür. Kullanılan hammadde tipi ve yöntem gibi faktörlere bağlı olarak nihai malzemenin özellikleri değişmektedir. Elde edilen ürünlerin tıp, medikal, ilaç, elektronik, gıda, otomotiv, yapı, boya, kimya, kozmetik, yapıştırıcı, kompozit, orman ürünleri vb. çok farklı endüstrilerde katma değerli ürünlerin üretiminde kullanılabilme potansiyeli bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Nanoselülozun atıklardan da elde edilebildiğine dikkat çeken Candan, "Bu çalışmaya ayrı bir inovatif değer katmaktadır. Gerek dünyada, gerekse ülkemizde son dönemde öne çıkan konulardan birisi olan atıkların yeniden değerlendirilmesi/sıfır atık konseptine de uygun bir nitelik taşımaktadır" şeklinde konuştu.
Geliştirilen ürünle Türkiye’nin ihracatına da önemli bir katkı yapılabileceğini vurgulayan Candan, "Ülkemizde birçok endüstri, yaptığı Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile kilogram başı değerinde önemli sayılabilecek iyileştirmeler yapmıştır. Ülkemizin ihracat hacminin artırılmasında kilogram başına katma değerin yükseltilmesinin kilit bir rolü vardır. Biz de geliştirmiş olduğumuz katma değeri yüksek olan nanoselüloz ve nanoselüloz esaslı biyonanokompozit malzemeler ile bir yandan bilim dünyasına katkıda bulunurken, bir yandan da ülkemizin ekonomisine katkı sunmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

15 yıldır dağlarda taş arıyor!15 yıldır dağlarda taş arıyor!
Soylu: Karadeniz evladı PKK'ya uşak olmaz, PKK'nın Azrail'i olurSoylu: Karadeniz evladı PKK'ya uşak olmaz, PKK'nın Azrail'i olur
Bahçeli: Çanakkale'de yendiklerimiz, İzmir'e kadar kovaladıklarımız tekrar karşımızdaBahçeli: Çanakkale'de yendiklerimiz, İzmir'e kadar kovaladıklarımız tekrar karşımızda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Mansur Yavaş'tan flaş sözler! 'Şaşkına uğrayacaklar'

Mansur Yavaş'tan flaş sözler! 'Şaşkına uğrayacaklar'

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Canlı yayında duyurdu: 8 bin personel alınacak

Canlı yayında duyurdu: 8 bin personel alınacak

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir

'Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir'

Feci kazada yaralanmıştı! Acı haber geldi

Acı haber geldi! Yakınları yıkıldı

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

'Simgelerin köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

'Simgelerin köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Lüks sitede dehşet! İki sevgili bu halde bulundu

Lüks sitede dehşet! İki sevgili bu halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.