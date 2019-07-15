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“Selvi Boylum Al Yazmalım” filmindeki sahne gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir düğünde, baş rollerinde Fatsalı Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oynadığı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmindeki sahne gerçek oldu.Fatsa ilçesinde yaşayan Gizem ile İlhami Şaduman çifti, düğün törenlerine gelin arabası yaptıkları 1993 model nakliye kamyonuyla gitti.

“Selvi Boylum Al Yazmalım” filmindeki sahne gerçek oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir düğünde, baş rollerinde Fatsalı Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oynadığı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmindeki sahne gerçek oldu.
Fatsa ilçesinde yaşayan Gizem ile İlhami Şaduman çifti, düğün törenlerine gelin arabası yaptıkları 1993 model nakliye kamyonuyla gitti. Damat, gelini almaya gelin arabası gibi süslenen ‘Al Yazmalım’ ismini koyduğu kamyonuyla gitti. İlhami Şaduman, "Düğünüm olursa gelin arabası benim kamyon olacak diyerek yıllardır kurduğum hayalimi gerçekleştirdim” dedi.
İleriki yıllarda hafızalarda ilginç bir anı bırakmak isteyen İlhami Şaduman, kamyonun her yerine de yazılar yazdırdı. Şaduman, kamyonun arka tarafına "Telaşımı hoş gör, içişleri bakanımı aldım, hükümet kurmaya gidiyorum" yazdırırken, ön tarafına ise "İlk yağmurumsun anamın son gelini" sözlerini yazdırdı.
Gelin Gizem Şaduman ise süslenmiş kamyonu karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Güçlükle kamyona bindirilen Gizem ve İlhami Şaduman çifti muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi.

“Selvi Boylum Al Yazmalım” filmindeki sahne gerçek oldu

“Selvi Boylum Al Yazmalım” filmindeki sahne gerçek oldu

“Selvi Boylum Al Yazmalım” filmindeki sahne gerçek oldu

“Selvi Boylum Al Yazmalım” filmindeki sahne gerçek oldu

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