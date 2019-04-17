'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'ine bakın!

Selvi Boylum Al Yazmalım adlı filmde küçük Samet'i canlandıranın bir kız çocuğu olduğunu biliyor muydunuz?

Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki Samet karakterini, ünlü oyuncu Bilal İnci ile tiyatrocu Perihan Doygun'un kızı oynadı.

'Selvi Boylum Al Yazmalım' adlı filmde küçük 'Samet'i canlandıran Elif İnci, o zamanlar rol arkadaşı Kadir İnanır'a aşık olduğunu ve çok kıskandığı için Türkan Şoray'ın onun yanına yaklaşmasına izin vermediğini söyledi.

5 yaşında canlandırdığı 'Samet' karakterinin hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Elif İnci bugün 45 yaşında.

Elif İnci bir süre Adana'da Çukurova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalıştı. 1992 yılında rol aldığı Zıkkımın Kökü filmindeki Raziye rolü ile 1994 yılında Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında ''En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu'' ödülünü aldı.

1999 yılında Deli Yürek'te Gülçin, 2014 yılında Kara Para Aşk'ta Melike rolünde karşımıza çıktı.

