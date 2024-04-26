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  4. Selvi'den gündem olacak çıkış! '4 yıl böyle gitmez' dedi, Özel'e övgü dolu sözler sarf etti

Selvi'den gündem olacak çıkış! '4 yıl böyle gitmez' dedi, Özel'e övgü dolu sözler sarf etti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.04.2024 09:27
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Siyasetin gündemi bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeye kilitlendi. Herkes masadaki konuları merak ederken Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi'den yeni bir çıkış geldi. Siyasi iklimi değerlendiren Selvi, "4 yıl böyle gitmez" derken, Özel için övgü dolu sözler sarf etti.

Selvi'den gündem olacak çıkış! '4 yıl böyle gitmez' dedi, Özel'e övgü dolu sözler sarf etti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapacağı görüşme ile birlikte Türkiye’de yeni bir siyasi iklim yaşanacağını belirtti. Selvi, “Özgür Özel bu süreçte çok yapıcı bir rol oynayabilir. Türkiye’nin önünün açılmasına katkı yapabilir” dedi.

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"4 YIL BÖYLE GİTMEZ"

Selvi yazısında “Eğer iki lider görüşmeleri sürdürme kararı alırsa yeni bir siyasi iklim yaşanacak demektir. Yok aksi olursa büyük bir fırsat heba edilmiş olacak. Türkiye’nin yeni bir siyasi iklime ihtiyacı var. Yoksa 4 yıl böyle gitmez. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atacağı adımlar ile Özgür Özel’in yaklaşımı belirleyecek. Özgür Özel bu süreçte çok yapıcı bir rol oynayabilir” ifadelerini de kullandı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NDE BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILABİLİR”

Erdoğan ile Özel’in görüşmesi ile ilgili çok önemli konuların masada yer alacağını öne süren Selvi, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde birtakım düzenlemeler yapılabilir. 50 artı 1 sisteminin, ittifakların gözden geçirilebilmesi gibi” dedi.

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Selvi ayrıca yazısının devamında ise konu ile ilgili şu yorumda bulundu: “50 artı 1 sistemi, yüzde 50’lik partileri yüzde birlik partilere mahkûm ediyor. Aynı şekilde ittifak sistemi de. CHP son seçimde bunun bedelini ağır bir şekilde ödedi. Yüzde 1 oyu bile olmayan partiler CHP’nin sırtından 39 milletvekili çıkardı. Siyasetin normalleşmesi ve küçük partilerin şantajından kurtulması için bu gerekli”

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KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ ÖZEL'E ÖVGÜ

Selvi yazısının devamında Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki çıkışını eleştirdi ve Özel'i övdü. Selvi köşesinde, "CHP, seçimden başarıyla çıktı. Kılıçdaroğlu’nun 13 yılda başaramadığı başarıldı. Yüzde 25’lik tavan aşıldı. Başarıya rağmen Özgür Özel zafer sarhoşu olmadı. Bu birçok insanı şaşırttı ama Özgür Özel doğru olanı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir diyalog sürecini başlatmak için adım attı. Erdoğan uzatılan eli geri çevirmedi. Siyasi iklim yumuşadı. Toplum bunu satın aldı. Bir tek Kılıçdaroğlu’nun karşı çıkması yanlıştı." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Selvi Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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