Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ vefat etti

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Prof.Dr. Hüseyin Özdağ hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabıdan yaptığı taziye paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Selvi Kılıçdaroğlu Hanımefendi'nin ağabeyi Prof.Dr. Hüseyin Özdağ’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Selvi Hanım ve Kemal Bey başta olmak üzere, ailesine ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da taziye mesajları geldi.

