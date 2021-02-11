Semaglutide: Obezite tedavisinde 'yeni bir dönem' başlatabileceği söylenen ilaç

Yaklaşık iki bin kişiyle yapılan uluslararası bir çalışmada, iştahı bastıran "semaglutide" adlı bir ilaç, bazı kişilerin vücut ağırlığının beşte biri kadar kilo vermesini sağladı.

15 aylık denemeler sırasında gönüllülere haftada bir semaglutide iğnesi yapıldı. Bu kişilere beslenme ve spor konusunda tavsiyeler de verildi.

Bu süre sonunda çalışmaya katılanların ortalama 15'er kilo verdikleri görüldü.

Bilim insanlarına göre uzmanlar, ilacın obeziteyle mücadele yeni bir dönem başlatabileceğini söyledi.

'İğneler bitti, kilolar geri dönmeye başladı'

İngiltere'nin Kent bölgesinden çalışmaya katılan Jan adlı bir kişi, deneme sırasında 28 kilo verdi.

Bunun, vücut ağırlığının beşte birinden fazla olduğunu söyleyen Jan, "İlaç hayatımı ve yeme konusundaki yaklaşımımı tamamen değiştirdi. Önceden diyet zor geliyordu, ama ilaçla durum değişti, çünkü daha az açlık hissediyordum" dedi.

Ancak çalışmadan sonra iştahını geri kazanan Jan, yeniden kilo almaya başladı.

Jan, "Denemeler sırasında çaba harcamadan kilo verdim. Ama şimdi yeme konusunda kendimle sürekli bir mücadele halindeyim" diye konuştu.