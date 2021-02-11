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Semaglutide: Obezite tedavisinde 'yeni bir dönem' başlatabileceği söylenen ilaç

11.02.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Semaglutide: Obezite tedavisinde 'yeni bir dönem' başlatabileceği söylenen ilaç

Yaklaşık iki bin kişiyle yapılan uluslararası bir çalışmada, iştahı bastıran "semaglutide" adlı bir ilaç, bazı kişilerin vücut ağırlığının beşte biri kadar kilo vermesini sağladı.

Yaklaşık iki bin kişiyle yapılan uluslararası bir çalışmada, iştahı bastıran "semaglutide" adlı bir ilaç, bazı kişilerin vücut ağırlığının beşte biri kadar kilo vermesini sağladı.

15 aylık denemeler sırasında gönüllülere haftada bir semaglutide iğnesi yapıldı. Bu kişilere beslenme ve spor konusunda tavsiyeler de verildi.

Bu süre sonunda çalışmaya katılanların ortalama 15'er kilo verdikleri görüldü.

Bilim insanlarına göre uzmanlar, ilacın obeziteyle mücadele yeni bir dönem başlatabileceğini söyledi.

'İğneler bitti, kilolar geri dönmeye başladı'

İngiltere'nin Kent bölgesinden çalışmaya katılan Jan adlı bir kişi, deneme sırasında 28 kilo verdi.

Bunun, vücut ağırlığının beşte birinden fazla olduğunu söyleyen Jan, "İlaç hayatımı ve yeme konusundaki yaklaşımımı tamamen değiştirdi. Önceden diyet zor geliyordu, ama ilaçla durum değişti, çünkü daha az açlık hissediyordum" dedi.

Ancak çalışmadan sonra iştahını geri kazanan Jan, yeniden kilo almaya başladı.

Jan, "Denemeler sırasında çaba harcamadan kilo verdim. Ama şimdi yeme konusunda kendimle sürekli bir mücadele halindeyim" diye konuştu.

Semaglutide, Tip 2 diyabet için verilen bir ilaç. Fakat çalışmada daha yüksek dozlar kullanıldı.

İngiltere'nin Kent şehrinde yaşayan Jan, vücut ağırlığının beşte birinden fazlasına denk gelen 28 kg verdi.

'İştahı bastırıyor, hormonu taklit ediyor'

İlaç, iştahı bastırıyor ve yemek yedikten sonra salgılanan GLP1 hormonunu taklit ediyor.

Sonuçları New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında bir gruba semaglutide bir gruba da plasebo iğnesi yapıldı.

İki gruba da yaşam tarzları konusunda tavsiyeler verildi.

Ortalama 15 kilo

Çalışma sonunda gerçek iğne yapılanlar ortalama 15 kilo, diğer gruptakiler ise 2,6 kilo verdi.

Gönüllülerin yüzde 32'si vücut ağırlıklarının beşte biri kadar kilo verdi. Plasebo grubunda bu seviyeye ulaşanların oranı yüzde 2'nin altında kaldı.

Çalışmanın İngiltere ayağında yer alan araştırmacılarından biri olan UCL öğretim üyesi Prof. Rachel Batterham, BBC'ye açıklamasında "Bu, verilen kilo miktarı açısından her şeyi değiştiren bir şey. 20 yıldır obezite araştırmaları yapıyorum. Şimdiye kadar bariatrik cerrahi dışında bu kadar etkili olan bir tedavi görmedik" dedi.

Prof. Batterham, kilo vermenin kalp hastalıkları diyabet ve ağır Covid-19 riskini azaltacağını belirtti.

Yan etkileri

İlacın mide bulantısı, ishal, kusma ve kabızlık gibi yan etkileri var. Bu ilaçla kilo kaybının uzun vadede sürdürülebilir olduğunu görmeye yönelik beş yıllık bir çalışma yürütülüyor.

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Stephen O'Rahilly de "Bu ilaçla verilen kilo miktarı tüm lisanlı obezite ilaçlarınınkinden daha fazla. Bu, gelecekte semaglutide ile elde edilen seviyenin daha az yan etkiyle ulaşılabileceği obezite ilaçlarının geliştirilmesinde yeni bir dönem başlatabilir" dedi.

Aston Tıp Fakültesi'nde diyetisyen Dr. Duane Mellor ise şunları söyledi:

"İnsanların kilo vermesine yardımcı olacak potansiyel seçeneklerimizin olması güzel. Ama kilo vermenin yaşam tarzı değişikliği gerektirdiğini kabul etmeliyiz. Herhangi bir ilacın, ya da yaşam tarzı değişikliğin potansiyel riskleri ve yan etkileri olabilir. Bu nedenle kilo vermeye çalışmadan önce sağlık uzmanlarına danışmalısınız.

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