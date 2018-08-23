"Semai kahvesi" Üsküdar'da hayat buldu

Yaklaşık 10 yıldır semai kahvesini işlettiğini belirten Çakıroğlu, "Klasik müziğe meraklı olan edebiyatçıların uğrak yeri olan, güzel kahve içilen bir mekanımız var. Kahveler bir ülkenin teşhir sahalarıdır. Her dönemde insanoğlu farklı bir mekanda kahve ve çay içmeye ihtiyaç duymuştur. Teknolojinin gelişmesiyle bu mekanlar 'kültür taşıma' özelliğini yitirmiştir." dedi.

Klasik müziğe ve edebiyata ilgili sanatseverlerin uğrak yeri olan geleneksel semai kahvesi, unutulmaya yüz tutmuş kahve geleneğini hatırlatıyor.

18. ve 19. yüzyılda halk şairlerinin, destan, koşma, mani gibi eserlerin müzik eşliğinde okudukları mekan olarak bilinen semai kahveleri, Üsküdar'da hayat bulmaya devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - ÜNAL GÜNDOĞDU - Üsküdar'da yaşayan Ömer Çakıroğlu (37) on yıldır işlettiği semai kahvesi ile unutulmaya yüz tutmuş geleneği yaşatıyor.

Çakıroğlu, semai kahvelerinin planlı ve programlı eğlence anlayışının yürütüldüğü mekanlar olduğunu hatırlatarak, "Halkın her kesiminin iç içe olduğu, gezgin aşıkların da alışveriş yaptığı mekanlar haline dönüştü. Önemli bölgelerde değerli semai kahveleri açılmıştır. Biz semai kahvesini ilk duyduğumuzda, içeriğini hissettiğimizde aşıklık geleneğini buraya gelenlerle yaşamaya, yaşatmaya gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bu mekanların kültürel alışverişe katkı sağladığını vurgulayan Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"Geçmişte İran ve Afganistan'da aşıkların oturduğu birçok semai kahvesi vardı. Bugün İran'da da bu geleneğe rastlamak mümkün değil. Kahveler bir ülkenin kılcal damarlarıdır. Osmanlı döneminde semai kahvelerinde birçok müzisyen Enderuna yükselme fırsatı bulmuştur. Bugün bağını koparmış olan aşıklık geleneği etkisini plaklara, kasetlere çevirmiştir. Bizler de, unutulan geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Buraya edebiyatla uğraşan, konservatuvar alanında kendini geliştiren birçok kişi gelir. Öğrencilerin bir üst yaş grubunu tanımaları, duyabilmeleri açısından önemli olduğunu düşünüyorum. "