Semanur Arslan'ın ölümü intihar mı cinayet mi? Defterindeki notlar dikkat çekti

Binicilik eğitmeni Semanur Arslan (27), 20 Ekim akşamı Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki gökdelende arkadaşı Ferhat D.'nin (43) oturduğu 43'üncü kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Evde bulunan Ferhat D. ile Ezgi Ö. (31) gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ferhat D., Semanur Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini ileri sürdü.

Ezgi Ö. ise Arslan'ın, erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti.

OTOPSİ BEKLENİYOR

Semanur Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında cep telefonunun incelenmesi, otopsi ve toksikoloji raporlarının sonuçları bekleniyor.

DEFTERİNDEKİ DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

Semanur Arslan'ın ölmeden önce not defterine yazdıkları ortaya çıktı.

Semanur Arslan'ın el yazısı ile yazdığı notta, "Hayırla ve sağlıkla çok param var ve zenginim. İhtiyacım olan bütün güce, saygıya, sevgiye ve güvene sahibim. Güvendeyim, etrafımdaki kötü herkesten arındım. Annem beni koşulsuz ve sonsuz seviyor. Mutluyum ve bütün yardıma ihtiyacı olanlara yardım edecek güce sahibim. Çok zenginim; çünkü vücudumun her uzvu sağlıklı, temiz ve güvende." ifadeleri yer aldı.

"ARKADAŞI İLE TARTIŞMIŞ"

Anne Elif Karaca, olay günü kızının eve geldiğini arkadaşı Ezgi Ö.’nün de yanında olduğunu belirtti.

Kızının arkadaşı ile Kapadokya'ya gidip ertesi gün döneceğini söylediğini aktaran Karaca, "Daha sonra sürekli aradım, kızıma ulaşamadım. Pazar günü akşam haberi geldi. Notlarında hayallerinden bahsetmiş." dedi.

Elif Karaca, kızı Semanur’un hayat dolu olduğunu anlatarak "Bana 'Sana çok güzel bir hayat kuracağım. Sana çok güzel bir gelecek vereceğim' derdi. Böyleydi benim kızım. Notlarda çok güzel açıklamış, çok güzel yazmış. Hayallerini anlatmış. Ne olduğunu bilmiyorum." diye konuştu.

Kızının intihar etmediğini savunan Karaca, "Benim kızım mümkün değil intihar etmez. Hayat dolu bir çocuktu. Benim kızım asla intihar etmedi." dedi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır