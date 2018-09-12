"Semaver Kumpanya" ekim ayında 17. sezonuna perde açacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kasımpaşa semtinde kurulan "Semaver Kumpanya" adlı özel tiyatro topluluğu, ekim ayında 17'inci sezonuna perde açacak.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda "Haliç'in Öte Yanında Tiyatro" sloganıyla hareket eden topluluk bu yıl, "Madde 22", "Cimri", "Metot", "Mağrur Fil Ölüleri", "Akşam Yemeği" ve "Işıklar Söndüğünde" olmak üzere 6 farklı oyunu Çevre Tiyatrosu'nda sahneleyecek.
Semaver Kumpanya, yeni sezonda ilk olarak Işıl Kasapoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Madde 22" adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.
Joseph Heller'in yazdığı oyun, 2. Dünya Savaşı'nda, İtalya’da konuşlanmış bir Amerikan üssünde bombardıman subayı olan Yossaryan'ın eğlenceli öyküsünü ele alıyor.
Topluluğun ekim ayı programı ve oyunlar hakkında detaylı bilgilere ise "http://www.semaverkumpanya.com/tr/" adresinden ulaşılabilecek.
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