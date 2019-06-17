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Semaverden yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 14:25 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir bağ evinde semaverden çıkan yangında 3 dönüm çalılık alan yandı.Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kozcağız Mahallesi’nde O.

Semaverden yangın çıktı

Kahramanmaraş’ta bir bağ evinde semaverden çıkan yangında 3 dönüm çalılık alan yandı.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kozcağız Mahallesi’nde O. K (50) isimli bir vatandaş kendisine ait bağ evinin bahçe bölümünün temizliği esnasında semaverde çay içmek için ateş yaktı. Semaverden sıçrayan kıvılcımlar kuru otları tutuşturup bir anda büyüyerek yangına neden oldu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 arazöz ile yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonrası 3 dönüm çalılık alan yanarak kül oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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