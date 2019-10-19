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Semazenlerden Mehmetçik'e asker selamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 12:13 | Son Güncelleme

Bursa'da tarihi Karabaş-i Veli Tekkesi'ndeki semazenler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamıyla destek verdi - Mevlevi Üstadı Mustafa Özbağ: - "Selam olsun her zaman her yerde ülkeyi ve bu toprakları korumaya kendini adamış olan bütün askerlerimize, bütün komutanlarımıza ve bütün siyasetçilerimize" - "Vatanı, milleti, Kur'an-ı korumak için şüheda şerbetini içmeye de hazırız"

UĞUR ULU - Bursa'da yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Karabaş-i Veli Tekkesi'ndeki semazenler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamıyla destek verdi.

Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'ndeki tekkede, Mevlevi Üstadı Mustafa Özbağ'ın yönettiği sema törenine, çok sayıda semazen kırmızı beyaz tennureleriyle çıktı. Programda, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dua edildi.

Sema gösterisinin ardından semazenler ve vatandaşlar, Mehmetçik'e asker selamı verdi.

Mevlevi Üstadı Mustafa Özbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e selam göndermek istediklerini söyledi.

Özbağ, "Selam olsun her zaman her yerde ülkeyi ve bu toprakları korumaya kendini adamış olan bütün askerlerimize, bütün komutanlarımıza ve bütün siyasetçilerimize." dedi.

Birlik beraberlik mesajları veren Özbağ, Tasavvuf Vakfı müntesipleri olarak devletin, milletin, Kur'an'ın, sünnetin emrinde olduklarını belirterek, "Vatanı, milleti, Kur'an'ı korumak için şüheda şerbetini içmeye de hazırız. Yeter ki bize görev versinler, müsaade etsinler. Yeter ki bize 'gelin' desinler. Gece gündüz saat gözetmeksizin her şeyimizle hazırız." diye konuştu.

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