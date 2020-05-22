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  4. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 00:52 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı’nın şüphe üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tahir Saklı, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini vererek, “Değerli dostlarım, dün akşam yaptırdığımız koronavirüs testinin sonuçlarını bugün aldık. Test sonucum maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Dostlarımızın dualarını bekliyorum” dedi.

Öte yandan, Şemdinli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise koronavirüs vakası görülmesi nedeniyle Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/3, Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/4 ve Tütünlü köyü Orta Mahallesi’nin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile bugünden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alındığı bildirildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Saklı, 31 Mart seçimlerini kazanarak AK Parti’den belediye başkanı seçilmişti.

(İHA)

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