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Şemdinli Belediyesinden kar mesaisi

21.01.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışından sonra belediye ekiplerince temizleme çalışmaları başlatıldı.İlçede 3 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Şemdinli Belediyesi ekipleri de kar temizleme çalışmalarına başladı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışından sonra belediye ekiplerince temizleme çalışmaları başlatıldı.
İlçede 3 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Şemdinli Belediyesi ekipleri de kar temizleme çalışmalarına başladı. İlçe merkezinde biriken karları temizlemek için kolları sıvayan belediye ekipleri, karları kamyona yükleyerek çarşı dışına çıkarttı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Tahir Saklı, “Dört gündür ilçemizde yoğun kar yağışı var. Şu an tamamen yollar kapalı bizde yağışın devam etmesinden dolayı ilçemizdeki karları temizlemeye başladık. Tabi gündüz araçlar ilçe merkezinde olduğu için çalışmalara gece başladık. Gece boyunca çalışmalarımıza devam edeceğiz. Devletimizin bize sağladığı bütün imkanları kullanacağız” dedi.

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