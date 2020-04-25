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Şemdinli'de drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 00:05 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyon, drone ile havadan görüntülendi.

Şemdinli'de drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik drone destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde teröristlere ait toprağa gömülü halde 2 AK-47 otomatik silah, 1 G-3 piyade tüfeği, 2 AK-47 otomatik silaha ait şarjör, 30 AK-47 silahına ait fişek, 22 G-3 silahına ait fişek, patlayıcı yapımında kullanılan değişik nevi ve miktarlarda patlayıcı madde , 4 el bombası, 2 parça basınç etkili bomba ile 4 pil bloğu ele geçirildi.
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Drone ile havadan görüntülenen bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şemdinli mühimmat Hakkari operasyon PKK

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