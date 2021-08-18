Şemdinli'de orman yangını! Yangında son durum

Hakkari Şemdinli'de orman yangını paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. 27. Dönem HDP Hakkari Milletvekili Dr. Sait Dede'nin "Şemdinli'de yangına derhal müdahale edilmelidir. Ormanlarımızı yakmalarına sessiz kalmayacağız" ifadeleri dikkat çekerken Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği başkanı Muharrem Tekin de "Şemdinli'de ormanlarımız yanıyor. Son zamanlarda ülkede orman yangınları ile ne felaketler yaşandığına hepimiz şahit olduk. Söndürmek içinde ülke olarak seferber olduk. Aynı duyarlılığı burası içinde bekliyoruz. Derhal müdahale edilmeli" diyerek Şemdinli Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu.

ŞEMDİNLİ YANGININDA SON DURUM NE?

Sosyal medyada Şemdinli'de olduğu iddia edilen orman yangınıyla ilgili çok sayıda fotoğraf paylaşımı yapılırken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan "#Şemdinliyanıyor" etkiketi de sosyal medyada Trend Topic oldu.

