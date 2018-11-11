Şemdinli’deki mühimmat faciasında şehit olan kahramanların hikâyeleri yürekleri dağladı

Türkiye Hakkari Şemdinli'de şehit olan kahramanlarına ağlıyor. Kimi, Konya'dan kimi Muş'tan kimi de Şanlıurfa'dandı, Antalya'dandı... Hepsi görevlerin en kutsalı olan vatani görevlerini yapıyordu. Silah arkadaşının şehit için yazdığı gözleri yaşartan mesajında ifade ettiği gibi; onlar plan yapamaz, hayal kuramazdı. Çünkü vatan her şeyden önce gelirdi. Önceki gün de Irak'ın Hakurk bölgesindeki terör hedeflerine top atışı sırasında yaşanan mühimmat faciasında 7'si şehit oldu. İşte o kahramanlar:

4 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Şehit Topçu Uzman Çavuş Halil Daş (26). 'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekâtlarına da katılmıştı. Memleketi Konya'nın Ereğli ilçesi acı haberle yasa büründü. Şehidin, 4 ay önce Ayşe Kızıl ile nişanlandığı ve 2 gün önce görüştüğü ağabeyi Turan Daş ile Ramazan Bayramı'nda yapacağı düğün hakkında konuştuğu belirtildi. Şehit Daş'ın babası Mahmut Daş'ın da 9 yıl önce vefat ettiği belirtildi. Daş'ın bir silah arkadaşının, sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından paylaştığı "Allah rahmet eylesin. Bizim mesleğimiz böyle; hayal kuramayız, plan yapamayız, her şeyimiz yarım kalır" mesajı okuyanları duygulandırdı.