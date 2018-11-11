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Şemdinli’deki mühimmat faciasında şehit olan kahramanların hikâyeleri yürekleri dağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 07:55 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde bulunan Süngütepe üs bölgesinde önceki akşam meydana gelen mühimmat deposundaki patlamayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 askerin şehit olduğunu, 25 askerin de yaralandığını açıkladı. Şehit olan kahramanların hikayeleri ise yürekleri dağladı. Çünkü kimi yeni evlenmişti, kiminin düğünü yaklaşıyordu, kiminin ise eşi hamileydi...

Şemdinli’deki mühimmat faciasında şehit olan kahramanların hikâyeleri yürekleri dağladı

Türkiye Hakkari Şemdinli'de şehit olan kahramanlarına ağlıyor. Kimi, Konya'dan kimi Muş'tan kimi de Şanlıurfa'dandı, Antalya'dandı... Hepsi görevlerin en kutsalı olan vatani görevlerini yapıyordu. Silah arkadaşının şehit için yazdığı gözleri yaşartan mesajında ifade ettiği gibi; onlar plan yapamaz, hayal kuramazdı. Çünkü vatan her şeyden önce gelirdi. Önceki gün de Irak'ın Hakurk bölgesindeki terör hedeflerine top atışı sırasında yaşanan mühimmat faciasında 7'si şehit oldu. İşte o kahramanlar:

4 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Şehit Topçu Uzman Çavuş Halil Daş (26). 'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekâtlarına da katılmıştı. Memleketi Konya'nın Ereğli ilçesi acı haberle yasa büründü. Şehidin, 4 ay önce Ayşe Kızıl ile nişanlandığı ve 2 gün önce görüştüğü ağabeyi Turan Daş ile Ramazan Bayramı'nda yapacağı düğün hakkında konuştuğu belirtildi. Şehit Daş'ın babası Mahmut Daş'ın da 9 yıl önce vefat ettiği belirtildi. Daş'ın bir silah arkadaşının, sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından paylaştığı "Allah rahmet eylesin. Bizim mesleğimiz böyle; hayal kuramayız, plan yapamayız, her şeyimiz yarım kalır" mesajı okuyanları duygulandırdı.

İKİNCİ KEZ BABA OLACAKTI

Şehit Topçu Er İbrahim Özkur'un (21) acı haberi baba ocağı Muş'un Varto ilçesindeki ailesine ulaştı. Kudbettin-Hanım Özkur çiftinin 7 çocuğundan biri olan İbrahim Özkur'un yakınları ağıtlar yaktı. 1 çocuk babası olan ve eşinin hamile olduğu öğrenilen İbrahim Özkur'un terhisine 80 gün kaldığı öğrenildi. Şehit Topçu Er Menduh Çelik'in (20) şehadet haberi, memleketi Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesini yasa boğdu. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken acılı aileyi sağlık ekipleri ve yakınları teskin etti. Topçu Çavuş Mehmet Kaşık'ın (25) Kahramanmaraş'taki baba ocağına da ateş düştü. Onikişubat ilçesinde oturan baba Cafer ve anne Meryem Kaşık'a acı haberi askeri yetkililer verdi. Bekar olan şehidin anne ve babası gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrakları asılırken, şehidin yakınları da eve akın etti. Şehit Topçu Er Yusuf Önder'in (22) Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan annesi Sevcan Önder ile babası Sunay Önder'e acı haberi askeri yetkililer verdi. Evin önüne taziye çadırı kuruldu. Yusuf Önder'in bekar olduğu kaydedildi.

TAKDİR BELGESI ALMIŞTI

Artvin Şavşatlı şehit Topçu Er Melih Sancar'ın İstanbul Avcılar'da yaşayan ailesinin yüreğine oğullarının şehadet haberiyle birlikte ateş düştü. Baba Müslüm Sancar güçlükle konuşurken, "Vatan sağolsun, 4 evlat var. 7 aylık askerdi. En güzel yavrumu kaybettim" dedi. Sancar'a Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından eğitim ve atış konularındaki üstün başarılarından dolayı takdir belgesi verilmişti. Gaziantepli şehit Er Samet Kaymakçı'nın şehadet haberi de, Gümüştekin Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Sağlık ekiplerinin sevk edildiği şehidin babaevine acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehit Kaymakçı'nın 10 aylık asker olduğu öğrenilirken, 4 kardeşi bulunduğu belirtildi. Şehitlerin bugün memleketlerinde toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Sabah

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Hakkari Şemdinli süngütepe patlama Recep Tayyip Erdoğan şehit Derecik

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
şehitlerimizin hikayeleri hep yürek dağlıo zaten ben hiç zengin çocuğunun şehit olupta yürek dapladığını görmedimki
Patlamamış arızalı bir mühimmatın etrafında o kadar askerin ne işi vardı? Böyle durumda patlayıcı uzmanı birine haber verilip emniyet alınıp imha edilmesi gerekirken bu kadar asker o mühimmatın başına niye toplanır.Burda yine büyük bir var .
başımız sağolsun vatan sağolsun sadece diyebiliyoruz
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