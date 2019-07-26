Şemdinli kırsalında PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesine bağlı Akbal köyü Çimenli Dere mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 2 seyyar dipçikli AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 seri numarasız el bombası, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 430 adet AK-47 kalaşnikof mermisi, 3 dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 30 dragunov keskin nişancı tüfeği mermisi ve siyah-beyaz desenli puşi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

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