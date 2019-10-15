HABER

"Şemdinli Savcısı" Sarıkaya’ya FETÖ’den verilen 10 yıl hapis cezası onandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Kamuoyunda "Şemdinli Savcısı" olarak bilinen eski savcı Ferhat Sarıkaya’ya Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmaktan verilen 10 yıl hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi 19.

Kamuoyunda "Şemdinli Savcısı" olarak bilinen eski savcı Ferhat Sarıkaya’ya Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmaktan verilen 10 yıl hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından onandı.
FETÖ soruşturmaları kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan Sarıkaya, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandı. Mahkeme, 28 Mart 2019’daki karar duruşmasında Sarıkaya’ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından Sarıkaya, istinaf yoluna başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği 10 yıl hapis cezasını yerinde bularak kararı onadı. Kararda, "Yapılan yargılamaya, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, karar yerinde gösterilip incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli delillere, mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınarak, savunmanın inandırıcı gereçlerle red edilmesine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığından istinaf nedenleri yerinde görülmemiş olmakla istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir" denildi.
Sarıkaya’nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Sarıkaya, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005’te iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Umut Kitabevi’nin bombalanması olayına yönelik Şemdinli iddianamesini hazırlamıştı. "TSK’ya yönelik yapılan ilk tertip" olarak kabul edilen iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde suç işlemek amacıyla çete kurmak ile suçlanmıştı.

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Çaldığı koyunları satamadan yakalandıÇaldığı koyunları satamadan yakalandı
Havan topu saldırısında bacağından yaralanan çocuk İHA’ya konuştuHavan topu saldırısında bacağından yaralanan çocuk İHA’ya konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir'

'AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir'

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kredi çekecekler dikkat!

Kredi çekecekler dikkat!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.