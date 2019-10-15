"Şemdinli Savcısı" Sarıkaya’ya FETÖ’den verilen 10 yıl hapis cezası onandı

Kamuoyunda "Şemdinli Savcısı" olarak bilinen eski savcı Ferhat Sarıkaya’ya Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmaktan verilen 10 yıl hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından onandı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan Sarıkaya, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandı. Mahkeme, 28 Mart 2019’daki karar duruşmasında Sarıkaya’ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından Sarıkaya, istinaf yoluna başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği 10 yıl hapis cezasını yerinde bularak kararı onadı. Kararda, "Yapılan yargılamaya, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, karar yerinde gösterilip incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli delillere, mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınarak, savunmanın inandırıcı gereçlerle red edilmesine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığından istinaf nedenleri yerinde görülmemiş olmakla istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir" denildi.

Sarıkaya’nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Sarıkaya, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005’te iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Umut Kitabevi’nin bombalanması olayına yönelik Şemdinli iddianamesini hazırlamıştı. "TSK’ya yönelik yapılan ilk tertip" olarak kabul edilen iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde suç işlemek amacıyla çete kurmak ile suçlanmıştı.

