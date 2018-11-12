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Şemdinli şehitlerimizi uğurluyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:36 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe üs bölgesinde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit düşen er Melih Sancar'ın cenazesi toprağa verildi - Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever katıldı

İSTANBUL (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe üs bölgesinde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit düşen er Melih Sancar'ın cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Melih Sancar için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başında iki asker nöbet tuttu. Şehit Sancar'ın babası Müslüm, annesi Nilgün, kardeşleri Selin, Semih ve Okan Sancar taziyeleri kabul etti.

Şehit Sancar'ın cenaze törenine katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile askeri erkan, bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları, şehit askerin ailesine taziyelerini iletti.

İkindi namazından önce şehit er Sancar için sala verildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

İkindi namazının ardından şehit Sancar'ın cenaze namazını kıldıran İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, yaptığı konuşmada, şehitliğin inandığı değerler uğruna, insanın canından, yarinden, serinden geçmesi olduğunu belirterek, "Hamdolsun ki bu yüce millet, şehitlik sevdasıyla yoğrulmuş ve bu coğrafyayı, bu sevda ile vatan kılmış ve inşallah ebediyete kadar da bu coğrafyanın vatan olmasını, vatan kalmasını şehitlik sevdasıyla gerçekleştirecektir." dedi.

Ebediyete yolcu edilen şehit Sancar'ın değerleri uğruna üstlendiği askerlik görevini icra ederken, henüz sebebi bilinmeyen bir patlama sonucu şehit olduğunu ifade eden Yılmaz, "İnşallah ölümsüzlük şerbetini içenlerden oldu. Biz bugün onun bu yolculuğuna şahitlik etmek üzere bu yolculuğu sırasında ona yeniden vazifemizi icra etmek için buradayız. Gören demektir şehit, hem de görülen manasındadır. Şehit, gittiği makamı gördüğü için şehittir. Onun şehadeti, başkaları tarafından görüldüğü için şehittir. O, ayrıca herkes gibi lafzıyla değil, kanıyla, bedeniyle, canıyla davasına inandığı için şehittir. Biz inanıyoruz ki Melih Sancar evladımız Rabbinin katına şehit olarak gitmiştir." diye konuştu.

Müftü Yılmaz, konuşmasının ardından şehit Sancar için helallik istedi.

Daha sonra askerler tarafından top arabasına konulan Sancar'ın cenazesi, askeri bando ve kortej eşliğinde bir süre taşındı. Saygı geçişinin ardından askeri cenaze aracıyla Edirnekapı Şehitliği'ne götürülen Sancar'ın cenazesi toprağa verildi.

Sancar'ın ailesinin, cenaze töreni boyunca büyük metanet gösterdiği görüldü.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde önceki gün kaza sonucu meydana gelen patlamada 7 asker şehit olmuş, 25 asker yaralanmıştı.

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Ataköy Şehit Cenazesi Şehit Er Melih Sancar

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