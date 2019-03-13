HABER

Şemdinli'de 100 av tüfeği ve 80 namlu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 16:40 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen, 100 av tüfeği ve 80 av tüfeği namlusu ele geçirildi.

Şemdinli'de 100 av tüfeği ve 80 namlu ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen, 100 av tüfeği ve 80 av tüfeği namlusu ele geçirildi.
Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Şemdinli'nin Hacıbey Mahallesi Cemekürk mezrasında keşif ve gözetleme faaliyeti yaptı. Çalışmalarda, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 100 av tüfeği ve 80 av tüfeği namlusu ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlarYolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlar
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıAksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
'FETÖ'nün altın çocuğu' eski istihbaratçıya ceza yağdı'FETÖ'nün altın çocuğu' eski istihbaratçıya ceza yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Şampiyonlar Ligi Gomis'i konuşuyor!

Şampiyonlar Ligi Gomis'i konuşuyor!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.