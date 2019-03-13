Şemdinli'de 100 av tüfeği ve 80 namlu ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen, 100 av tüfeği ve 80 av tüfeği namlusu ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Şemdinli'nin Hacıbey Mahallesi Cemekürk mezrasında keşif ve gözetleme faaliyeti yaptı. Çalışmalarda, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 100 av tüfeği ve 80 av tüfeği namlusu ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.

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