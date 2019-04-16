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Şemdinli'de AK Parti'li Saklı, mazbatasını aldı (Görüntü ekiyle yeniden)

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 18:36 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Tahir Saklı, bugün İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak göreve başladı.

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Tahir Saklı, bugün İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların yüzde 48.13'ünü alarak AK Parti'den Şemdinli Belediyesi Başkanı seçilen Tahir Saklı, bugün partililerle birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Saklı, daha sonra Şemdinli Belediyesi'ne geçerek göreve başladı. Burada tebrikleri kabul eden Saklı, kendisini seçen Şemdinli halkına teşekkür etti.

Başkan Saklı, "Bu koltuğa oturmadan daha fazla heyecanlıydım. Şimdi yükümüz daha ağır, soluğumuz daha büyük. Özellikle bu kapının arkasına geçtikten sonra bu hisse vardım. Allahımıza karşı ve halkımıza karşı asıl sorumluluğumuz bizim için şimdi başladı. Belediye işi gönül işi. Burada gönül deyince insanlara karşı ayrım gayrım yapmadan, herkese eşit mesafede bir slogan anlamına geliyor. Şemdinli, Türkiye geneline baktığınız zaman farklı bir ilçe. Hemen hemen herkesin birbirleriyle akraba bağı olan, yakınlığı olan, dostluğu olan ve mutlaka bir şekilde bir vesile ile birbirleriyle bağlantılı insanlar. Onun için şimdi o bana oy verdi, bu bana oy vermedi, o mahalle şöyleydi, bu mahalle böyleydi gibi bir söylem 31 Mart öncesiydi. Artık bugün itibariyle Şemdinli bizi seçti, biz Şemdinliliyiz ve Şemdinli’nin her kesimine eşit mesafede inancımız gereği 'Yaradılanı yaratandan ötürü sevme' sloganıyla biz insanlara insan gözüyle bakıyoruz. Kimsenin fikrine zikrine bakmadan, herkese eşit mesafede imkanlarımız dahilinde inşallah devletimizin bize bahşettiği hizmetleri halkımıza sunmaya çalışacağız" dedi.

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