Şemdinli'de av tüfeği ve tıbbi malzemeler ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan araçta, av tüfeği ve tıbbi malzemeler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, ilçenin Tekelikayalar köyünde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 51 av tüfeği, 13 bin 200 şırınga, 240 ostomi torbası, 420 ürostomi torbası ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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