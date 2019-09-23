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Şemdinli'de boru patladı, su metrelerce yükseğe çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, içme suyu borusu patladı.

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, içme suyu borusu patladı. Patlamanın ardından ekipler durumu düzeltmek için çalışma başlattı ancak tazyikli suyun metrelerce yukarı çalışanlara zor anlar yaşattı.

Şemdinli'ye bağlı Günyazı köyü Yenice mezrası bölgesinde bulunan ilçenin içme suyu boru hattı bilinmeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından ilçe merkezinde sular kesilirken, tonlarca su metrelerce yukarıya çıkarak boşa aktı. Bölgeye giden Şemdinli Belediyesi ekipleri, arızayı gidermek iş makineleriyle çalışma başlattı. Tazyikli su çalışanlara da zor anlar yaşatırken, arızanın giderilmesinin ardından ilçe merkezine su verileceği bildirildi.

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