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Şemdinli'de gümrük kaçağı sigara, akaryakıt ve çay ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 18:52 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şemdinli'de gümrük kaçağı sigara, akaryakıt ve çay ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Eve yapılan baskında; gümrük kaçağı 34 bin 940 paket sigara, 5 bin litre akaryakıt ile 146,5 kilogram çay ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik Şemdinli'ye bağlı Korgan köyü Çevre mezrasındaki eve operasyon düzenledi. Operasyonda; gümrük kaçağı 34 bin 940 paket sigara, 5 bin litre akaryakıt ile 146,5 kilogram çay ele geçirilirken, soruşturma başlatıldı.

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Şemdinli'de gümrük kaçağı sigara, akaryakıt ve çay ele geçirildiŞemdinli'de gümrük kaçağı sigara, akaryakıt ve çay ele geçirildiŞemdinli'de gümrük kaçağı sigara, akaryakıt ve çay ele geçirildi

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